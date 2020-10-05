به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه «محمد روح الامینی» معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با حجت الاسلام سید «احمدرضا شاهرخی» نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار کرد.

در این دیدار حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه اسلام دین کاملی است که در شرایط مختلف برنامه‌های مختلف دارد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده است و در دفاع مقدس نیز کربلای ۴ زمینه ساز پیروزی کربلای ۵ شده است در همین راستا در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز باید اینگونه عمل کنیم.

وی، افزود: استان لرستان از گذشته تاکنون خاستگاه علما، فقها و اندیشمندان بوده است، لرستانی‌ها در ۵ قاره سرآمد و انسان‌های برجسته‌ای هستند و این استان طی چهل سال انقلاب اسلامی به عنوان پادگان جمهوری اسلامی بوده است و از صبحدم انقلاب در مبارزه‌ها تا دفاع مقدس حضور فعال داشتند.

نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: در هشت سال دفاع مقدس سهم استان لرستان همچون استان‌های مرزی پررنگ بوده ولی در سنوات گذشته و پس از جنگ در تصمیمات کلان از نظر توسعه اقتصادی به این استان کم توجهی شده در همین راستا از جهت نرخ بالای تورم، رونق تولید علی‌رغم ظرفیت‌های خوبی که دارد دچار مشکل است.

حجت الاسلام شاهرخی، بیان کرد: در استان لرستان جوانانی وجود دارد که در سن خودشان از شهدایی همچون باکری و زین الدین چیزی کم ندارند ولی از ابتدایی‌ترین امکانات نیز برخوردار نیستند بر همین اساس سازمان تبلیغات باید از ظرفیت چنین جوانانی برای پیش برد مسائل فرهنگی استفاده کند.

وی، گفت: متأسفانه فرقه‌های منحرف در استان لرستان به عنوان تنها استان شیعه نشین به صورت برنامه‌ریزی شده ورود کرده‌اند ولی خوشبختانه در شورای سیاست گذاری و شورای عالیه حوزه علمیه به خوبی به این موضوع ورود کرده‌اند و برنامه‌های بسیار خوبی پیش رو دارند.

نماینده ولی فقیه در لرستان، تصریح کرد: در استان لرستان همه منتظر اجرای برنامه‌های خوبی از طرف سازمان تبلیغات جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از جوانان انقلابی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی هستند.

حجت الاسلام شاهرخی، خاطر نشان کرد: استان لرستان داری وضعیت خاصی است و در قضیه سیل سال گذشته نیز با ۷۰ تا ۸۰ میلیارد می‌شد جلوی اتفاق ناگوار سیل را گرفت ولی پس از سیل بیش از ۱۰ هزار میلیارد به استان لرستان خسارت وارد شد که با تلاش‌های بسیار زیاد تاکنون تنها ۳ هزار میلیارد آن جبران شده است.

بنابر این گزارش، در این دیدار مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، رئیس گروه عمران املاک و مستغلات سازمان تبلیغات اسلامی کشور، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و معاون اداری مالی تبلیغات اسلامی لرستان نیز حضور داشتند.