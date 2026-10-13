به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «اودیسه» کریستوفر نولان با فروش ۱۳۹.۲ میلیارد وون (۱۰۱.۵ میلیون دلار) تا ۱۱ اکتبر، از «آواتار: راه آب» پیشی گرفت و به پرفروش‌ترین فیلم بین‌المللی تاریخ فروش در گیشه سینماهای کره بدل شد.

در سینماهای کره، تنها ۲ فیلم کره‌ای فروش بیشتری از «اودیسه» داشته‌اند؛ فیلم «نگهبان پادشاه» ساخته جانگ هانگ-جون امسال با ۱۵۳.۲ میلیارد وون (۱۱۱.۷ میلیون دلار) رکورد تمام دوران را از آن خود کرد، در حالی که کمدی «شغل فوق‌العاده» ساخته لی بیونگ-هیون در سال ۲۰۱۹ با ۱۳۹.۶ میلیارد وون (۱۰۱.۸ میلیون دلار) کمی جلوتر از «اودیسه» است.

شمار افرادی که در کره به تماشای «اودیسه» نشستند به ۱۲ میلیون نفر رسیده که ۲۴ درصد از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، در حالی که امسال هیچ فیلم بین‌المللی دیگری در این کشور از مرز ۱۰ میلیون تماشاگر عبور نکرد. «اودیسه» همچنین ۷ آخر هفته متوالی رتبه اول فروش را در اختیار داشت که طولانی‌ترین مدت زمان برای یک عنوان بین‌المللی در کره است.

این فیلم پرفروش‌ترین فیلم نولان و همچنین بزرگترین عنوان یونیورسال در کره است و رکورد فروش آیمکس را نیز در اختیار دارد. این رکورد با ورود فیلم به دهمین هفته حضورش در سینماهای این فرمت، همچنان در حال افزایش است. تاکنون هیچ فیلمی در کره به اندازه این فیلم در سینماهای آیمکس و دالبی بلیت نفروخته است.

«اودیسه» در ۳۳ روز از مرز ۱۰ میلیون بلیت ورودی عبور کرد که سریع‌ترین فروش برای یک فیلم خارجی غیرفرنچایزی است. در عین حال این اولین فیلم بین‌المللی با رتبه ۱۵+ است که به این سطح رسیده است.

تقاضا برای «اویسه» خیلی پیش از اکران فیلم شروع شد تا بالاترین پیش‌فروش بلیت سال به نام این فیلم ثبت شود. این فیلم تا ۱۴ سپتامبر به مدت ۴۳ روز متوالی در صدر پیش‌فروش‌های کره جای داشت و تا ۱۳ سپتامبر به مدت ۴۰ روز متوالی در صدر گیشه بین‌المللی جای گرفت که این نیز یک رکورد است.

تور تبلیغاتی این فیلم هم در کره چندین رکورد ثبت کرد از جمله حضور ۲۰۹ عضو رسانه در یک کنفرانس مطبوعاتی که در سئول برگزار شد.

جونگ‌کوک از گروه BTS، سوبین از گروه TXT و اعضای گروه Riize از جمله ستاره‌های مشهور کره‌ای بودند که بدون برنامه تبلیغاتی، پیشنهاد کردند تا مردم فیلم را تماشا کنند. این امر به گفتگو پیرامون فیلم در رسانه‌های اجتماعی دامن زد و اینفلوئنسرها و یوتیوبرها را هم درگیر خود ساخت.

فروش کتاب‌های مرتبط با «اودیسه» نیز پس از اکران فیلم در کره ۳۰ برابر شد.