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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۱

با وجود عدم بهبودی کامل؛

ترامپ از بیمارستان مرخص شد

ترامپ از بیمارستان مرخص شد

رئیس جمهور آمریکا که ساعاتی پیش از قصد خود برای خروج از بیمارستان «والتر رید» و بازگشت به کاخ سفید خبر داده بود، با وجود عدم بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در شرایطی که طبق تجویز پزشکان «دونالد ترامپ»، او نیازمند دریافت داروی درون وریدی است و دست کم دوبار به دریافت اکسیژن کمکی نیاز پیدا کرده است، رئیس جمهور آمریکا به دستیاران خود گفته است که حالش بهتر است و قصد دارد بیمارستان را ترک کند.

به همین منظور، ترامپ دقایقی پیش از بیمارستان نظامی والتر رید مرخص و عازم کاخ سفید شد.

ترامپ که سه شب گذشته در بیمارستان نظامی والتر رید بستری و تحت مداوا قرار داشته است، تلاش دارد تا با انتشار پیامی مبنی بر ترخیص خود از بیمارستان این بیماری را کم اهمیت جلوه دهد.

گفته می‌شود که ترامپ پس از ترک بیمارستان به کاخ سفید بازخواهد گشت؛ مکانی که اکنون به مرکز شیوع این بیماری تبدیل شده و شمار کثیری از کارکنان کاخ سفید نیز به کرونا مبتلا شده اند.

ترامپ بعدازظهر دوشنبه در یک پیام توئیتری اعلام کرد: «من امروز ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر مرکز درمانی بزرگ والتر رید را ترک خواهم کرد. حالم واقعاً خوب است».

وی در ادامه این پیام می‌افزاید: «از کووید نترسید. اجازه ندهید این بیماری بر زندگی شما مسلط شود. ما در دولت داروها و دانش نسبتاً زیادی را [در خصوص این بیماری] توسعه داده ایم. اکنون حالم از بیست سال پیش هم بهتر است!»

به گفته کارشناسان، این پیام ترامپ علاوه بر کم اهمیت جلوه دادن شدت بیماری زا بودن این ویروس جدید و ناشناخته، مهر تأییدی بر این باور و تصور است که سهل انگاری شخصی او نسبت به تدابیر پیشگیرانه دلیل اصلی ابتلای وی به کرونا بوده است.

کد مطلب 5041231

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      2 1
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      چرا این ترامپ وحشی به دَرَک واصل نشد؟ خدایا ازت میخواهیم که ترامپ رو به بدترین حالت مرگ بمیران.
      • IR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
        0 1
        خب مگه نمیدونی خدا نمی‌خواد اون بمیره چون خدا میخواد بوسیله خود ترامپ آمریکا رو نابود کنه چون آمریکا در طول سالیان دراز ملتهای زیادی رو نابود کرده ؛مرگ و زندگی دست خداست هر وقت خدا بخواد الآن یا...
    • علی IR ۰۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      0 2
      پاسخ
      نمایش قدرت پوشالی از سوی ایشان، کم اهمیت جلوه دادن خطر ویروس جامعه آمریکا را با بحران سلامت روبرو خواهد کرد و شکاف اجتماعی را تشدید میکند، آقای ترامپ مدام در سیاست خارجی و داخلی اشتباهات راهبردی میکند
    • ايراني IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      0 1
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      همش سياسي كاري بود.
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ترامپ به این راحتی ها از کاخ سفید خارج نخواهد شد حتی اگر در انتخابات پیروز نشود و خودتان حدس بزنید چه اتفاقاتی بعد از آن در آمریکا رخ خواهد داد ...

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