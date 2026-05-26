ترامپ در بیمارستان؛ وضع جسمانی رئیس جمهور آمریکا چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی برای معاینات پزشکی بار دیگر به بیمارستان نظامی والتر رید می رود.

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ پیش از آنکه ساعت‌ها تحت معاینه تیمی از پزشکان قرار بگیرد، در دیداری با نیروهای نظامی و کارکنان بیمارستان شرکت خواهد کرد.

این سومین معاینه پزشکی علنیِ رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ است؛ معاینه‌ای که در حالی انجام می‌شود که ترامپِ نزدیک به ۸۰ ساله تلاش می‌کند پیش از انتخابات ماه نوامبر (آبان)، تصویری از قدرت و توانایی خود به رأی‌دهندگان ارائه دهد.

کاخ سفید می‌گوید این یک معاینه پزشکی و دندانپزشکی پیشگیرانه سالانه است. ترامپ آخرین بار در ماه اکتبر در بیمارستان والتر رید بود و همچنین در آوریل ۲۰۲۵ در آنجا معاینه پزشکی انجام داد.

واشنگتن همچنین در ژوئیه گذشته اعلام کرد، ترامپ به نوعی بیماری‌ مبتلا شده که در میان سالمندان رایج است و باعث تجمع خون در رگ‌ها می‌شود؛ مشکلی که علت ورم مچ پاهای او در برخی تصاویر عنوان شده بود.

کاخ سفید همچنین کبودی‌های قابل مشاهده روی دست‌های ترامپ را ناشی از دست دادن‌های مکرر او دانسته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید: هیچ قانونی وجود ندارد که رؤسای‌جمهور را به انتشار اطلاعات پزشکی‌ آنها ملزم کند و میزان شفافیت در این زمینه متفاوت است.

روسای‌ جمهوری آمریکا طی دهه‌ها نتایج آزمایش‌های پزشکی خود را منتشر کرده‌اند تا به افکار عمومی اطمینان دهند که توانایی انجام این شغل پراسترس را دارند.

اما این خودِ رئیس‌جمهور است که تصمیم می‌گیرد چه اطلاعاتی منتشر شود؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره اطلاعات منتشرنشده ایجاد می‌کند.

گزارش‌های پزشکی پیشین ترامپ به‌دلیل ارائه جزئیات اندک و همچنین درج آمار و اطلاعاتی که برخی متخصصان پزشکی با تردید به آن نگاه کرده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته بود.