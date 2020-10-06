امکان تقسیط شهریه برای دانشگاه آزادی ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره مشکلات سامانه آموزشیار اظهار کرد: دانشجویان در این ترم در ابتدای انتخاب واحد مشکلاتی داشتند که در نهایت بعد از دو هفته سامانه به ثبات رسید و ۹۵ درصد دانشجویان یعنی بیش از ۴۹۴ هزار نفر ثبت نام کردند.
وی با اشاره به اینکه ۵ درصد دانشجویان در انتخاب واحد مشکل دارند که با پیام و تماس با واحدها در حذف و اضافه مشکل آنها هم حل میشود، افزود: دانشجویان دوره کارشناسی به طور متوسط ۱۷/۴۵ واحد اخذ کردهاند.
رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشگاه آزاد محلی اداره میشد و ما با راهاندازی سامانه آموزشیار ۷۰۰ میلیون داده را تجمیع کردیم.
طهرانچی در تشریح درباره نحوه گذراندن دروس آزمایشگاهی در ترم جدید، گفت: دانشجویان دروس آزمایشگاهی را در ۳ روز از صبح تا غروب در گروههای ۵ تا ۷ نفره طی میکنند.
وی با اشاره به اینکه آموزش آنلاین را برای امسال پیش بینی کردهایم، گفت: امسال افزایش رغبت به تحصیل در دانشگاه آزاد را شاهد هستیم و بیش از یک میلیون و صد هزار دانشجو در سال تحصیلی جدید خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه آزاد درباره پرداخت شهریه در ترم جدید تحصیلی گفت: در مرحله اول انتخاب واحد، فقط شهریه ثابت را گرفتیم و در مرحله دوم که حذف و اضافه است در کنار مجوز تقسیطهایی که به واحدها دادیم، بحث وام را جدیتر کردهایم.
طهرانچی با بیان این مطلب که امکان تقسیط شهریه متغیر برای دانشجویان وجود دارد، تصریح کرد: همچنین شرایط دریافت تسهیلاتی مانند وام را در سامانه ساجد برقرار کرده ایم. ثبت نام در سامانه ساجد برای دریافت وام (کمک تحصیلی) نیز آغاز شده است.
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