بهنام طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اعطای گرنت های فناوری به دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فناورانه و تحقیقاتی گفت: یکی از انواع گرنت ها مربوط می‌شود به حمایت از انجام پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محتوای فناورانه که همان گرنت «جوانه» نام دارد؛ حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی با محتوای تجاری‌سازی اعضای هیات علمی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گرنت «شکوفایی» است و حمایت از فعالیت‌های شتاب‌دهی و رشد شرکت‌های نوپا گرنت «رشد» نام گرفته است.

معاون اداره کل برنامه‌ریزی و امور فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه امسال گرنت جوانه فعال شده است، اظهار کرد: تا پیش از این به پایان نامه‌های ارشد با موضوعات فناورانه ۱۰ میلیون تومان و رساله‌های دکتری ۲۰ میلیون تومان گرنت تعلق می‌گرفت اما قرار است این مبالغ حمایتی افزایش یابد.

طالبی ادامه داد: از این پس با افزایش مبالغ حمایتی و به شرط وجود یک نهاد حامی به پایان نامه‌های ارشد از ۱۲ تا ۲۴ میلیون تومان و رساله‌های دکتری از ۲۴ تا ۴۸ میلیون تومان گرنت تعلق می‌گیرد.

طالبی اضافه کرد: نهادهای پشتیبان در اعطای گرنت ها سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری، دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، صندوق نوآوری و شکوفایی هستند و وزارت علوم به عنوان مجری برنامه در سطح ملی، مسئولیت هدایت و راهبری را برعهده دارد.

معاون اداره کل برنامه‌ریزی و امور فناوری وزارت علوم بیان کرد: ما از پایان نامه‌ای که به سمت فناوری و تجاری سازی حرکت کرده باشد و منجر به تولید محصولی فناور شود، حمایت خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه فراخوان جدید برای اعطای گرنت فناوری اواخر آبان یا آذر ماه اعلام می‌شود، گفت: از سال آینده گرنت های مربوط به مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان هم فعال خواهد شد.