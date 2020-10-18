هیربد همت آزاد دبیر یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران درباره تغییر تاریخ انتخاب آثار به خبرنگار مهر گفت: داوری اولیه در دوسالانه ملی سرامیک در دو بخش صورت گرفت؛ مرحله اول، گزینش آثار از روی تصویر بود که انجام شد و مرحله دوم گزینش آثار از اصل اثر است که بر طبق آن، قرار بود هنرمندان اصل اثر خود را از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه برای ما ارسال کنند. با توجه به بروز موج سوم کرونا و اعمال پروتکل‌های مصوب از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و محدودیت‌های سفرهای بین شهری و اینکه بسیاری از هنرمندان باید از شهرستان به تهران می‌آمدند، مجبور شدیم دو روز پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهرماه را لغو کنیم و در این دو روز از پذیرش آثار معذور بودیم.

وی تاکید کرد: از آنجایی که این محدودیت‌ها تا ظهر یکشنبه ۲۷ مهرماه پابرجا بود و تا دوم آبان ماه نیز تمدید شد، از فردا دوشنبه ۲۸ مهر تا پنجشنبه اول آبان ماه با رعایت کامل پروتکل‌های مصوب و دستورالعمل‌هایی که ستاد کرونا در اختیارمان قرار داده است، پذیرای هنرمندان جهت تحویل آثار هستیم.

همت آزاد درباره زمان مرحله دوم انتخاب آثار از روی اصل اثر و همچنین برگزاری نمایشگاه گفت: گزینش آثار از اصل اثر که قرار بود دوشنبه ۲۸ مهر برگزار شود، روز جمعه ۲ آبان ماه انجام خواهد شد که بر اساس آن، داوران از بین حدود ۱۸۰ اثر، آثاری که استاندارد حضور در نمایشگاه داشته باشند، انتخاب می‌کنند. برای چیدمان آثار و داوری نهایی نیز فرصت لازم داریم، بنابراین هفته آینده تصمیم نهایی برای تعیین زمان نهایی داوری و آغاز نمایشگاه را خواهیم گرفت و همه اینها در صورتی است که محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی کمتر شده باشد.

وی همچنین درباره تعداد آثار رسیده به دبیرخانه بیان کرد: در مرحله اول گزینش، شورای انتخاب متشکل از بهزاد اژدری، مجید ضیایی، محمود محرومی، مجتبی قربانی، بیتا فیاضی و نفیسه خلج، از بین نزدیک به ۸۰۰ تصویر ارسالی از آثار هنرمندان، حدود ۱۸۰ اثر را انتخاب کردند. پس از گزینش دوم که احتمالاً اول آبان برگزار می‌شود، آثار برای داوری نهایی چیدمان می‌شوند.

دبیر یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران همچنین توضیح داد: داوری نهایی با حضور بهزاد اژدری، مجید ضیایی، حمید سِوِری و ژاک کافمن از فرانسه، داوری متفاوتی خواهد بود تا برگزیدگان معرفی شوند. امیدواریم محدودیت‌های بهداشتی تا زمان داوری نهایی کمتر شود که برای حضور ژاک کافمن داور فرانسوی به مشکل برنخوریم.

وی تصریح کرد: لازم است تاکید کنم داوری آثار در دوسالانه، داوری، قضاوت نیست و ما تنها گزینش بر اساس استانداردهای موردنظر را انجام می‌دهیم و به همین دلیل، گروه داوری را زوج انتخاب کردیم و برای رفتن یک اثر به مرحله بعدی، حداقل چهار رأی مثبت لازم بود. بنابراین با رأی نسبی، اثری رد یا قبول نمی‌شود؛ در واقع با انتخاب داوری زوج و دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت آنها، امیدواریم توانسته باشیم فضای عادلانه و مناسبی را برای گزینش آثار فراهم کنیم.

همت آزاد درباره سطح آثار رسیده به دبیرخانه دوسالانه نیز گفت: هنرمندان روزگار سخت روحی و اقتصادی را پشت سر می‌گذارنند و آثار، حسب شرایط سخت اقتصادی که هنرمندان عمدتاً برای تأمین مواد اولیه مشکل دارند و اینکه اکثر هنرمندان در فروش آثارشان به مشکل برخوردند، دارای سطح کیفی مناسبی بود و امیدواریم بتوانیم نمایش خوبی از پتانسیل‌های این رسانه داشته باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه برای ما راحت‌تر بود دوسالانه را با این شرایط برگزار نمی‌کردیم، توضیح داد: یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران در شرایطی شکل گرفت که با تنگناهایی نظیر تحریم‌های شدید و رویداد کرونا مواجه بودیم. برنامه‌ریزی و اجرای این رویداد جز با عزم جزم هنرمندان و مدیران میسر نبود و دلیل اینکه اصرار داشتیم این دوسالانه برگزار شود، ایجاد فضای شور و نشاط و پویایی برای هنرمندان بود و بهتر این است که در این روزهای سخت راهکاری برای ایجاد شور و نشاط بین هنرمندان ایجاد کنیم و این موضوع را رسالت و وظیفه اجتماعی خود می‌دانیم.