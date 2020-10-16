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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۰:۲۹

مدیر فرودگاه بین‌المللی آبادان:

نقص فنی در پرواز آبادان _ تهران/پرواز قشم ایر بازگشت

نقص فنی در پرواز آبادان _ تهران/پرواز قشم ایر بازگشت

آبادان- مدیر فرودگاه بین‌المللی آبادان از بازگشت پرواز آبادان - تهران به فرودگاه آبادان به دلیل نقص فنی خبر داد.

پروانه سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما در پرواز ساعت ۲۱:۱۲ جمعه آبادان - تهران شرکت هواپیمایی قشم ایر باعث بازگشت این پرواز به فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان شد.
وی افزود: این پرواز پس از ۱۲ دقیقه به دلیل حادثه در موتور هواپیما، مجدداً به فرودگاه بازگشت.
مدیر فرودگاه بین المللی آبادان ابراز امیدواری کرد: مسافران این پرواز در سلامت کامل به سر می‌برند و قرار است برای مسافران، فردا پروازی به مقصد تهران با هواپیمای جایگزین در نظر گرفته شود.
کد مطلب 5049666

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      هواپیمایی که نقص فنی دارد،نباید پروازی داشته باشد!با جان مردم نباید بازی کرد!

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