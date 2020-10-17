پرونده های قضایی در گیلان ۱۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر عسگری شامگاه جمعه در برنامه در مسیر توسعه با موضوع بررسی جرایم با بیان اینکه جرم به معنای ترک فعلی است که در قانون مجازات دارد، اظهار داشت: پیشگیری وضعی و خود حفاظتی از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شوند.

جانشین و معاون دادستان استان گیلان با اشاره به اینکه فراوانی جرایم از نظر کیفی و کمی در برقراری امنیت مؤثر است، افزود: همه جرایم در یک سطح نیستند و جرایمی وجود دارد که تأثیر زیادی در امنیت اجتماعی ندارند اما مواردی مانند حمله اراذل به بیمارستان پورسینای رشت تأثیر زیادی در امنیت جامعه داشته و باید به آن توجه ویژه شود.

عسگری اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: وقتی دادگستری اسم شخصی را به عنوان مجرم سابقه دار وارد سامانه کند در تمام کشور قابل مشاهده است و قضات با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی آن شخص و سوابق وی می‌توانند حکم نهایی را صادر کنند.

وی با بیان اینکه مجموعه‌ای از عوامل مختلف در وقوع جرم تأثیرگذار هستند، تصریح کرد: اکثر افراد مجرم شخصیت‌های ضد اجتماعی دارند و البته مباحثی نظیر مسائل خانوادگی، اقتصادی و بیکاری نیز در وقوع ناهنجاری اجتماعی مؤثر هستند.

جانشین و معاون دادستان استان گیلان با اشاره به اینکه سه نوع روش پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد، ادامه داد: علاوه بر قوه قضائیه، دستگاه‌های دیگر نیز در پیشگیری از وقوع جرایم نقش دارند و دادگستری در حال حاضر بحث «قطعیت و حتمیت مجازات» و «ایجاد بازدارندگی مجازات» را برای این منظور در دستور کار دارد.

عسگری با بیان اینکه برای صدور رأی مقتضی، وجود دلایل و اسناد کافی در پرونده ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: ممکن است درباره یک پرونده، حرف‌های زیادی در خارج از پرونده وجود داشته باشد اما دلایل کافی و متقن در پرونده موجود نباشد لذا قاضی نمی‌تواند تنها بر اساس شنیده‌های بیرونی حکم قطعی صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر «احساس امنیت» در جامعه ما کم شده است، اظهار کرد: آمار کمی بیانگر آن است که تعداد پرونده‌های قضائی در استان گیلان ۱۰ درصد کاهش یافته است اما این جرایم خیلی به بحث امنیت اجتماعی مرتبط نبودند و این موضوع موجب عدم احساس امنیت است.

جانشین و معاون دادستان استان گیلان با بیان اینکه دادگستری و نیروی انتظامی با توجه به در نظر گرفتن مسائل مختلف، پرونده اشخاص را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، گفت: اعتیاد یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرایم است و اگر مراکز ترک اعتیاد دولتی را گسترش دهیم قطعاً در پیشگیری از وقوع جرایم مؤثر است.