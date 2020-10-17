رشد برنامه های مجازی دینی و قرآنی دانشگاه ها در شرایط کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای سیاستگذاری سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهها که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن تقدیر از برنامه ریزی مناسب جشنواره عنوان کرد: آنچه که امروزه مهم است این است که فرهنگ قرآن و عترت باید در تمامی سطوح جامعه و تمام مراکز آموزش عالی گسترش داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: خوشبختانه علیرغم شرایط کرونایی کشور برنامه های فر هنگی به ویژه برنامه های دین و قرآنی دانشگاهها در بستر مجازی رشد داشته که این نشان از اهتمام دانشگاهیان به برنامه های فرهنگی مذهبی است.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره با اشاره به برنامه ریزی مرحله سراسری سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور، افزود: جشنواره های دینی و قرآنی باید تلاش کنند که دایره مخاطبان خود را گسترده نمایند، از طریق این جشنواره ها، دانشجویان رشته های مختلف باید با قرآن پیوند برقرار نمایند و اگر این جشنواره ها بتوانند دانشجویان زیادی را جذب کنند، بسیاری از مشکلات و آسیب های اخلاقی و اجتماعی حل می شود.

غفاری ضمن بیان همراهی همه دستگاههای دانشگاهی در برنامه های مذهبی، افزودند: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اهتمام ویژه‌ای به اعتلای فرهنگ قرآنی در دانشگاهها دارد و برگزاری جشنواره قرآن و عترت یا این سابقه موید این موضوع است.

در ادامه جلسه مدیران و کارشناسان وزارت علوم و دانشگاه صنعتی اصفهان گزارشی از نحوه برگزاری مرحله سراسری سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور را ارائه دادند.

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در هفته قرآن و عترت دانشگاهها برگزار می شود.