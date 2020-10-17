گفتگوی تلفنی لاوروف با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با «جیحون بایرام اف» و «زهراب مناتساکانیان» همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود تلفنی گفتگو کرد. تحولات منطقه قره باغ و مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان از موضوعات مورد بحث در این گفتگوها بود.

بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، لاوروف بر اهمیت مستمر بیانیه مشترک رؤسای جمهور روسیه، آمریکا، فرانسه تأکید کرده و خواستار پایبندی باکو و ایروان به بیانیه سه‌جانبه روسیه، آذربایجان ارمنستان شد که خواهان توقف کامل درگیری‌ها است.

چندی پیش جمهوری آذربایجان و ارمنستان در امتداد خط مرزی منطقه مورد مناقشه قره‌باغ مواضع یکدیگر را گلوله باران کردند. به دنبال این حادثه، ارمنستان با اعلام حالت جنگی فراخوان عمومی داد و مردم را به خدمت زیر پرچم فراخواند؛ جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً حالت جنگی اعلام کرد.

گفتنی است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر و پس از برگزاری یک نشست طولانی با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ دهم اکتبر بر سر اجرای آتش‌بس انسانی، تبادل اسرای جنگی و همچنین اجساد جان‌باختگان توافق شده است؛ اما باکو و ایراون یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.

دادستانی کل جمهوری آذربایجان امروز شنبه اعلام کرد که در حمله موشکی ارمنستان به شهر گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان، ۱۵ غیرنظامی کشته شده و ۴۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.