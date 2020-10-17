پایان مرحله اول پویش «هر کوچه یک حسینیه» در کرمانشاه

سلمان یاوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله اول پویش «هر کوچه یک حسینیه» در کرمانشاه با هدف میزبانی شهدا از مراسم عزاداری ماه‌های محرم و صفر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

وی افزود: مرحله اول این پویش از دهه اول محرم آغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه داشت.

دبیر جامعه ایمانی مشعر کرمانشاه به میزبانی خانواده شهدا در این پویش اشاره کرد و گفت: با شیوع ویروس کرونا، مراسمات عزاداری رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) به شیوه‌های مختلف برگزار شد، پویش هر «کوچه یک حسینیه» از جمله طرح‌های خلاقانه این ایام بود که با روضه‌خوانی در مقابل منزل شهدای والامقام اجرا شد.

وی ادامه داد: مراسم روز پایانی این پویش روز گذشته همزمان با سالروز شهادت امام رئوف با حضور جمعی از هم‌رزمان شهدا بر سر مزار شهدای گمنام پارک کوهستان برگزار شد.

یاوری تصریح کرد: در صورت تداوم بیماری در ایام سوگواری مناسبتی این پویش با حضور در محله شهدا ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، مراسمی با همین عنوان به میزبانی خانواده شهید مدافع حرم مهدی نوروزی در ایام پایانی ماه صفر برگزار شد.