به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظرسنجی جدید خود از کاربرانش خواسته است بهترین دروازه‌بان لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره را انتخاب کنند.

حامد لک دروازه‌بان پرسپولیس که عملکرد چشمگیری با این تیم در این مسابقات داشت، یکی از گزینه‌های این نظرسنجی است.

لک در هفت بازی با پرسپولیس در این رقابت‌ها تنها دو گل از روی نقطه پنالتی دریافت کرد و موفق شد در پنج مسابقه دروازه خود را بسته نگه دارد. این دروازه‌بان ایرانی آمار ۸۸.۹ درصد مهار توپ را از خود بر جای گذاشت.

«برد جونز» دروازه‌بان النصر عربستان، «کاسیو» دروازه‌بان التعاون عربستان، «ماجد ناصر» دروازه‌بان شباب الاهلی امارات و «سعد الشیب» دروازه‌بان السد قطر دیگر گزینه‌های این نظرسنجی هستند.