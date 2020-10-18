گروه خنده درمانی مهمان «ما ایرانی ها» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «ما ایرانی ها» با دعوت از سفیر خنده ایران امیر پرورش و مربی خنده درمانی هانیه سپهری می خواهد، چگونه خندیدن را به مخاطبان آموزش دهد و این دو از فعالیت ها و تلاش های خود برای ایجاد گروه خنده درمانی در این برنامه صحبت می کنند.

برنامه ترکیبی– تولیدی و گفتگو محور «ما ایرانی ها»، با رویکرد تزریق نشاط و حال خوب به مخاطبان، معرفی خیرین گمنام و الگوسازی فعالیت نیکوکاری در جامعه تهیه و تولید شده است.

این برنامه گفتگو محور ۵۰ دقیقه‌ای علاوه بر میزبانی و معرفی از خیرین گمنام دارای بخش های مختلفی چون آیتم نمایشی با بازی علیرضا دیلمی و پیمان پورنیک دست است.

برنامه ترکیبی «ما ایرانی ها» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم اورنگی است که یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه ۵ سیما پخش خواهد شد.