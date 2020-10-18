درخواست استرداد لایحه تغییر ساختار توهین به شورا بود

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمان شهرداری تهران، رئیس شورای شهر اعلام کرد که حدود ۲۰ دقیقه پیش از شروع جلسه، شهردار تهران با ارسال نامه‌ای خواستار استرداد این لایحه شده است.

نظری: چه تضمینی وجود دارد که این جراحی پر درد و پر هزینه، به بهبود اوضاع کمک کند؟

حجت نظری در نطق پیش از دستور خود به این لایحه اشاره کرده و خواستار کنار گذاشتن این لایحه در شرایط کنونی کشور شد. وی گفت: ابتدا باید از خود بپرسیم برای چه منظوری می‌خواهیم ساختار را اصلاح کنیم؟ آیا به‌دنبال افزایش بهره‌وری هستیم؟ آیا می‌خواهیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و اصطلاحاً صرفه‌جویی کنیم؟ چه تضمینی وجود دارد که اعمال چارت جدید، ما را به این نیت‌ها برساند؟ حذف قائم‌مقام‌ها و مشاوران از ساختار شهرداری که حدود دو سال پیش به انجام رسید، به گواه مطلعین هیچ صرفه‌جویی برای شهرداری درپی نداشت و اتفاقاً در برخی موارد، باعث افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری نیز شده است. از سوی دیگر، مطابق آنچه در برنامه سوم توسعه شهر تهران به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، اصلاح ساختار سازمانی در «سطح ستاد، مناطق، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌ها» بخشی از ماده ۱۲ است که تاکید بر «تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی» دارد. پرسش اصلی این است که لایحه ارائه شده با جزئیات قید شده در آن، با توجه به وضعیت کنونی چه کمکی به تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی می‌کند؟ به بیان ساده‌تر، چه تضمینی وجود دارد که این جراحی پر درد و پر هزینه، به بهبود اوضاع کمک کند؟ همه این پرسش‌ها بی‌پاسخ هستند یا پاسخ احتمالی، بدون هیچ ضمانتی مطرح می‌شود.

نطق حجت نظری با واکنش حسن رسولی مواجه شد و این سخنان را توهین به کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر اعضای شورا خواند.

محسن هاشمی نیز با اشاره به اینکه این لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری بر اساس چند دستور و مصوبه شورای شهر ارسال شده و در ارجاع مصوبه برنامه سوم بحث لزوم نگاه به ساختار جدید به شهردار تهران در چند بند آمده است، گفت: این لایحه در تاریخ ۲.۱۱.۹۷ به شهردار ابلاغ شده، سپس طرحی در شورا مطرح و مصوب شد که ۱۲.۱۰ ۹۸ به منظور الزام شهرداری به اصلاح ساختاری ارسال شد و در نهایت شهرداری لایحه‌ای را ارسال کرده است که ۳.۱۰.۹۸ به دست ما رساند و این لایحه به کمیسیون‌ها، و کمیته منابع انسانی ارجاع شد و بر روی آن کار شده است و در کمیسیون به تصویب رسیده و در جلسات هم اندیشی چندین بار مطرح شد.

معاون شهردار: این لایحه متناسب با شرایط کنونی نیست

اما حامد مظاهریان معاون منابع انسانی شهرداری تهران در جایگاه دفاع از شهرداری توضیح داد: چیزی که آقای شهردار در نامه امروز اشاره کردند استرداد لایحه است که با توجه به شرایط جدید بتوانیم آن را وفق دهیم، لایحه قبلی بسیار مختصر بوده وبا توجه به اینکه شرایط اقتصادی تنگ‌تر شده است و شهردار صلاح می‌داند لایحه بازگردد و شهرداری اصلاح و بازنگری کند و بحث فراموش کردن وظیفه قانونی نیست و شهرداری فکر می‌کنند آنچه به عنوان اصلاح لایحه انجام شده متناسب شرایط کنونی نیست.

میرلوحی: نامه شهردار صادقانه نیست

محمود میرلوحی عضو دیگر شورای شهر با گلایه از مظاهریان و حناچی گله کرد که این درخواست را مطرح کرده‌اند. گفت: این مساله صد درصد خلاف واقعیت است.

وی ادامه داد: با خواندن نامه حناچی هر چه تلاش کردم نسبتی با صداقت در آن پیدا کنم نتوانستم و احساس می‌کنم به دلایل استرس و ترسی که از تغییر ساختار دارند ناخواسته چنین توهینی به شورای شهر کرده‌اند.

این عضو شورای شهر ادامه داد: ما در شورای شهر به شهرداری الزام کرده‌ایم و نباید تمرد شهرداری را به رسیمت بشناسیم، و این طرح را بعد از ده‌ها بار تذکر آورده‌اند.

اعطا: به کلیات رأی دهید

علی اعطا سخنگوی شورای شهر درباره استرداد لایحه شهرداری تهران گفت: بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار مربوطه و با تعدادی از امضاءکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیأت رئیسه قابل استرداد است و لکن چنانچه کلیات آن را تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.

وی افزود: به شهردار این اختیار را داده است که قبل از تصویب کلیات، درخواست استرداد کند و هیئت رئیسه نمی‌تواند آن را به تصویب بعد از کلیات ارجاع دهد.

اعطا ادامه داد: اینجا این حق برای شهردار محفوظ است که قبل از تصویب کلیات درخواست استرداد را با تشخیص هیئت رئیسه انجام دهد و نقطه عطف، تصویب کلیات در نظر گرفته شده است.

سالاری: تمرکز باید روی مسائل اولویت دار شهر باشد

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: اصلاح ساختار صدساله شهرداری تهران اقدامی زمان بر است و این اصلاحات آن هم در این مقطع زمانی، مدیریت شهری را درگیر مسائل درون سازمانی خواهد کرد و قطعاً ظرفیت‌ها را برای رسیدگی به امور و مشکلات شهر محدود می‌کند.

وی افزود: اکنون با توجه به مدت زمان کوتاه باقی مانده از عمر مدیریت شهری دوره پنجم، تمرکز باید روی مسائل اولویت دار شهر باشد تا بتوانیم در راستای حل مشکلات شهر و شهروندان حرکت کنیم.

دست از شلیک دائمی به شهرداری برداریم

الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با تصویب لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر گفت: دست از شلیک دائم به شهرداری تهران برداریم. شهرداری سازمانی نیست که پرسنل آن بد باشد و ساختار آن مشکل داشته باشد. شهرداری تهران از تمامی بحران‌ها سربلند بیرون آمده است. هر کدام از ما قرائت و برداشتی از رویکرد اصلاح طلبی داریم ولی اصل اصلاح طلبی مبتنی بر انصاف است. کلیت یک سازمان را زیر سوال نبریم.

هاشمی: اگر تعیین تکلیف شود بهتر است

محسن هاشمی پس از شور هیأت رئیسه گفت: از سال ۹۷ این بحث مطرح است و طرح مجدد آن در شهرداری ایجاد تنش می‌کند و در حال حاضر از نظر شورا پخته شده است و رأی استمزاجی نشان می‌دهد که اگر تعیین تکلیف شود بهتر است تا از کلیات رد شویم.

وی با تاکید بر اینکه اگر به جای استرداد از آن عبور کنیم بهتر است. افزود: نامه شهردار به نظر من بی احترامی به شوراست و اگر روزهای گذشته این نامه ارسال می‌شد بهتر بود.

حسن رسولی با تشریح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت و گفت: این تصمیم گیری بسیار مهم و راهبردی مرتبط با پایتخت است.

سرانجام کلیات این لایحه با ۱۱ مخالف و ۸ موافق به تصویب نرسید.