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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

واژگونی خودرو در نرماشیر یک کشته و ۴ مصدوم بر جای گذاشت 

واژگونی خودرو در نرماشیر یک کشته و ۴ مصدوم بر جای گذاشت 

نرماشیر- در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در روستای «قصر» از توابع شهرستان نرماشیر، یک نفر جان باخت و چهار سرنشین دیگر دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۸:۰۲ دقیقه عصر امروز شنبه، وقوع یک فقره حادثه رانندگی در روستای قصر شهرستان نرماشیر به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام و بلافاصله پس از دریافت خبر، دو تیم امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

متأسفانه در این حادثه یک نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

همچنین ۴ مصدوم دیگر این سانحه، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های فوریت‌های پزشکی، جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6945181

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