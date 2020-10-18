در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و تشکر از فرمانده نیروی انتظامی گفت: مدت‌ها است که می‌خواهم برای دستبوسی یکایک این نیروها بیایم که در این ایام در کنار بنده به عنوان یک سرباز کوچک در نظام سلامت بودید.

وی با درود بر روح شهدای دفاع مقدس، دفاع از حرم و شهدای مدافع سلامت، اظهار کرد: درود ویژه می‌فرستم بر روح دو شهید ناجا در عرصه سلامت شهید دکتر علیزاده و شهید دکتر شکری و به خانواده‌های صبور آنان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

وزیر بهداشت با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول گفت: امیدوارم این ماه مملو از عطر گل محمدی باشد برای همه عزیزان این سرزمین. از قدیم احترام ویژه ای برای نیروی انتظامی قائل بودم اما در ایامی که توفیق یافتم در سازمان برنامه و بودجه باشم و قسمتی از کارم مدیریت منابع بخش دفاع و امنیت بود هم به عرصه بسیار سخت و گسترده خدمت در ناجا و هم به مظلومیت این نیروی زحمتکش پی بردم. از دورترین نقاط مرزی تا شهرها چه در شادی و اندوه مردم این نیروهای زحمتکش همیشه در صحنه بوده‌اند. همدلی عزیزان ناجا زمان شیوع کرونا به ما ثابت شده است و ما روزهای سختی را گذراندیم.

وی اضافه کرد: دیروز شخصی به من می‌گفت تو چقدر کم شانس بودی که تا وزیر شدی سیل آمد، بعد زلزله آمد، ۳.۵ میلیون زائر اربعین را اداره کردی، بعد آنفلوآنزای H۱N۱ سپس بیماری کرونا آمد. من هم عرض کردم شاید بنده یکی از خوش‌شانس‌ترین بندگان خدا باشم که خداوند در این ایام سخت این مأموریت را به یکی از کوچک‌ترین بندگانش واگذار و از او دستگیری کرد و با یاری دیگران کاری کرد که شاید بتواند قدمی در گره‌گشایی از مشکلات مردم دردمند سرزمینش بردارد. من همواره سپاسگزار هستم که خداوند این توفیق را به من داد چون دیر یا زود طومار عمره همه ما پیچیده خواهد شد و خوشا به سعادت کسی که توفیق داشته باشد که به مردم پاکیزه این سرزمین خدمتی کند.

نمکی افزود: در کنار همه سختی‌ها، در اوج تحریم‌ها و فشارها در ناجوانمردانه‌ترین مضیقه‌های تحمیل شده به مردم ناگهان مشکلی به نام کرونا سر برداشت؛ ویروسی که هنوز هم اگر از آقای تدروس_دبیرکل سازمان جهانی بهداشت بپرسید که آینده آن را چگونه می‌بیند، حتماً خواهد گفت نمیدانم. و من از روزهای اول عرض کردم موجودی پا به عرصه خلقت گذاشت که یکی از پیچیده‌ترین موجودات آفرینش است و به همین زمانی که اواخر دی ماه گزارش این ویروس در چین را شنیدم به همکارانم گفتم خود را برای یکی از سخت‌ترین هجمه‌های اپیدمی آماده کنید هنوز به پاندمی فکر نمی‌کردم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: با تجربه شیوه جهادی و آنچه که از روزهای دفاع مقدس آموخته بودیم شروع به سنگرسازی و آماده شدن کردیم و حتی اگر نسیمی بود ما آن را طوفان فرض کردیم و به همین خاطر در اولین هجمه‌ها مدیریت خوبی داشتیم و تا این موج سهمگین به اروپا و آمریکا نرسیده بود کسی به ماهیت مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران اینگونه پی نبرده بود که حتی یک بیمار ما در پشت درب هیچ بیمارستانی سرگردان نشد. یک مورد هم به دلیل بی‌بضاعتی از خدمت محروم نماند و ما هزاران افغانستانی بدون کارت را بدون دریافت وجه درمان کردیم. ما هرگز ونتیلاتوری را از پیری باز نکردیم تا به جوانی وصل کنیم. دستاورد دیگر ما این بود که علی‌رغم تمام هجمه‌ها علیه این مملکت حتی یک نفر به دلیل قومیت، نژاد یا فرقه‌ای از خدمت محروم شود. بیشترین خدمات در کرمانشاه کردستان و خوزستان ارائه شده است که قوم عرب و کرد بودند.

وی افزود: یکی از همراهان صمیمی ما از نخستین لحظات ناجا بود. امروز گزارشی را تقدیم مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری کردم و در آن اشاره کردم که اگر حمایت‌ها و رعایت‌های مقام معطم رهبری در این پروژه نبود، ما در روزهای اول با مشکل مواجه می‌شدیم. پیش از دستوری که رهبری دادند تا نیروهای مسلح به ما کمک کنند خوشبختانه با محبتی که این نیروها به ما داشتند پای کار آمدند و اعلام آمادگی کردند. ناجا تاکنون خدمات بزرگی داشته است. در اولین روز که با هجمه بیماری در قم روبرو شدیم، یکی از دستگاه‌هایی که خیلی به کمک آمد، ناجا بود زیرا مردم هنوز از ماهیت سرایت ویروس مطلع نبودند. هر مریضی را بستری می‌کردیم همراهانش می‌خواستند کنار او باشند و از دوستان ناجا در استان قم تقاضا کردم به این موضوع رسیدگی کنند که همان لحطه امنیت مراکز درمانی در این استان فراهم شد.

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات دیگر ناجا در کمک به وزارت بهداشت اظهارکرد: علی‌رغم اینکه مردم در تنگنا هستند همواره برخی مفسد لاشخور برای این روزهای سخت قصد سوءاستفاده دارند که ناجا در کشف و ضبط موارد مورد نیاز مانند ماسک و شوینده کمک کرد. مدیریت فضای مجازی اقدام مهم دیگر ناجا در این ایام بود. برای ما طراحی سهمگین تخریب صورت گرفته بود. هیچ کشوری در دنیا این بعد را به این سنگینی نداشت. اول علیه ما تبلیغ می‌کردند که اینها توان مدیریت بیماری را ندارند بعد که موج به خودشان رسید و درمانده شدند گفتند ما آمار غلط از ابتلاء و مرگ و میر می‌دهیم.

نمکی تاکید کرد: من قسم جلاله می‌خورم به والله قسم یکی از شفاف‌ترین کشورها در اعلام آمار کرونا ایران است. نمی‌خواهم اسم ببرم تا کار روابط بین‌الملل در این فضای غبارآلود سخت‌تر شود اما کشوری که می‌گوید ۱۵ هزار مثبت داشته و ۵ یا ۱۰ مرگ باورپذیر است؟ برخی کشورها گفتند مرگ‌های ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای را برای کووید ۱۹ ثبت نکنیم که بازهم اسم نمی‌برم تا روابط بین‌الملل به مشکل نخورد. ما ۱۲ درصد از مرگ‌هایمان برای افرادی است که بیماری زمینه‌ای یا سن بالای ۶۵ سال دارند ولی همه را ثبت می‌کنیم. تنها موردی که بر اساس دستور سازمان جهانی بهداشت ثبت نمی‌شود مواردی است که شاید پزشک ما به دلیل سی‌تی اسکن تشخیص احتمالی کرونا می‌دهد ولی تست pcr مثبت نیست. ما تنها کسی را کرونا مثبت تلقی می‌کنیم که تست pcr مثبت دارد.

وی افزود: بر اساس برآوردهایمان حدود ۲۳ یا ۲۴ درصد ممکن است مواردی باشد که پزشک تشخیص کرونا می‌دهد اما pcr منفی است. کسی که در این فضای ناجوانمردانه در کنار ما قرار گرفت ناجا بود، بقیه در این زمینه چندان به ما کمک نکردند و تقریباً رها شدیم. ما همانند زمان دفاع مقدس که برخی گرای سنگر را به صدام می‌دادند، دیدیم که برخی گرای داخل را می‌دادند که فلان تلویزیون علیه ما صحبت کند. و در اوج مبارزه با کووید ۱۹ از سوی دیگر هم خنجر از پشت بخوریم. کمک دیگر ناجا برای نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی بود. ساعت ۴ صبح روز ۱۳ بدر شخص سردار اشتری در صحنه بود. درست است مردم هم هوشمندانه عمل کردند در آئین ۱۳ بدر اما ناجا هم بسیار خوب کمک کرد. از همکاران عزیزم در مجموعه‌های درمانی ناجا نیز ممنونم و به کمبودهایتان رسیدگی خواهیم کرد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر امروز از من بپرسید بیشترین نیازت به عنوان فرمانده این عملیات در کشور چیست؟ می‌گویم یک ضلع این مثلث که ضلع سختگیری و برخورد با متخلف است، ضلع مخدوشی است. در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است. هشت ماه است من و همکارانم داریم التماس می‌کنیم که توروخدا مریض نشوید، فقط در یک شهر بزرگ ایران بین ۱۲ تا ۱۵ پرستار در روز به کرونا مبتلا می‌شوند که یا باید قرنطینه شوند یا بروند زیر ونتیلاتور. این عدد در یک ماه یعنی ۴۵۰ پرستار از دور خدمت خارج می‌شوند آن‌هم فقط در یک شهر. ما چقدر باید شهید خدمت بدهیم؟

نمکی در پایان گفت: در بررسی اخیر سازمان صدا و سیما ۸۶ درصد مردم مطالبه دارند که با قانون شکن برخورد کنید. چرا باید ۱۲ درصد از جمعیت، امنیت سلامت جمعیت را مخدوش کند و با آنان برخورد نشود؟ بیشترین نیازمندی ما امروز برخورد با قانون شکنان و پروتکل شکنان است. بزرگترین نقصان مدیریت کرونا برخورد محکم با قانون شکنان است. اگر پلیس با حمایت ۱۰۰ درصد و محکم به عرصه نیاید همکاران من زیر بار بیماری شکسته خواهند شد. اکثر مردم رعایت می‌کنند اما درصدی قانون شکن نیازمند برخورد محکم هستند. من بیش از هر زمان دیگر دست کمک به سمت ناجا دراز می‌کنم و در مورد درخواست‌های ناجا از خودمان تمام امکانات را فراهم خواهیم کرد.