به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: محور خرم آباد - پلدختر و بالعکس در منطقه «چم حیدر» (کیلومتر ۴۵) و «گاوزرده» معمولان (کیلومتر ۶۰) به دلیل انجام عملیات انفجاری، ترانشه برداری و بازسازی از ۲۹ مهر ۹۹ تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد از محورهای جایگزین خرم آباد - آزاد راه پل زال - «چولهول» - معمولان و آزاد راه - «دهلیج» - پلدختر و بالعکس با رعایت جوانب احتیاط امکان پذیر است.

وی، افزود: پایان عملیات و رفع انسداد طی پیامک و سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع رسانی خواهد شد.