  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۱:۱۹

مدیرکل راهداری لرستان:

محور خرم‌آباد- پلدختر مسدود می‌شود

محور خرم‌آباد- پلدختر مسدود می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان از مسدود شدن محور خرم‌آباد- پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: محور خرم آباد - پلدختر و بالعکس در منطقه «چم حیدر» (کیلومتر ۴۵) و «گاوزرده» معمولان (کیلومتر ۶۰) به دلیل انجام عملیات انفجاری، ترانشه برداری و بازسازی از ۲۹ مهر ۹۹ تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد از محورهای جایگزین خرم آباد - آزاد راه پل زال - «چولهول» - معمولان و آزاد راه - «دهلیج» - پلدختر و بالعکس با رعایت جوانب احتیاط امکان پذیر است.

وی، افزود: پایان عملیات و رفع انسداد طی پیامک و سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5051085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها