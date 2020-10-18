به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه که بعد از ظهر امروز به مناسبت هفته دهه وقف در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: وقف اقدامی ارزشمند و ماندگار است که در راستای عدالت و توسعه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه خدماتی را ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه شرایط موقوفات استان به گونه‌ای است که می‌توان از آن برای رفع اکثر مشکلات مردم استفاده کرد، افزود: یکی از این مشکلات، مسئله اشتغال است که سازمان اوقاف و امور خیریه می‌تواند با ورود به آن در اشتغالزایی استان نقش آفرین باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه موقوفات در این مقطع زمانی نیاز به یک نوع آوری و اقدام جدیدی دارند، تصریح کرد: شرایط وقف نیازمند یک تغییر و تحول است، امروزه مسائل و مشکلات کشور در قالب وقف‌های گذشته قابل رفع نیست و نیاز به بازنگری جدیدی برای حل این مشکلات دارد.

بازوند ادامه داد: یکی از این مشکلات آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه است که اگر وقف به کمک رفع این آسیب‌ها بیاید خیلی از گرفتاری‌های مردم حل می‌شود.

وی به وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اشاره کرد و گفت: وضعیت کرمانشاه در پیک سوم این بیماری قرمز و پر خطر است و در حال حاضر بیش از ۶۸۰ بیمار مبتلا به کرونا در بخش بستری و ۱۸۰ بیمار نیز در بخش آی سی یو بیمارستان‌ها بستری هستند که اگر تعداد بیماران بستری به بیش از ۸۰۰ نفر برسد مجبور می‌شویم بیماران جدید را در کف راهروی بیمارستان‌ها پذیرش کنیم.

استاندار کرمانشاه افزود: بیشترین آمار فوتی‌ها در پیک دوم این بیماری در استان ۸ نفر در روز بود و امروز در پیک سوم به ۱۸ فوتی در روز رسیده است، یعنی به ازای هر یک ساعت و ۱۰ دقیقه، یک نفر بر اثر این بیماری در کرمانشاه می میرد.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان کرمانشاه کمتر از میانگین کشوری است، افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک در استان ۴۲ درصد و در کشور بیش از ۵۸ درصد است.

بازوند با تاکید بر اینکه در شرایط بسیار سختی قرار داریم، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همراهی مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با کمترین هزینه‌ها احتمالی این بیماری را پشت سر بگذاریم.

وی به نقش پُر رنگ سازمان اوقاف در مبارزه با ویروس کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه در استان کرمانشاه ۹ هزار دانش آموز نیازمند وجود دارد که فاقد تبلت و گوشی هوشمند برای استفاده از برنامه "شاد" و شرکت در کلاس‌های آموزشی فضای مجازی هستند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: برای خرید و تهیه این ۹ هزار تبلت به ۱۶۰ میلیارد ریال نیاز داریم و قطعاً تهیه این تعداد با اعتبارات دولتی امکان پذیر نیست و در این خصوص نیازمند همراهی خیران نیک اندیش هستیم.

وی با بیان اینکه طرح جامع شهر کرمانشاه تا سه ماه آینده در دستور کار مشاور قرار می‌گیرد، تاکید کرد: اگر خواهان این هستیم که این سازمان به کمک توسعه استان بیاید باید ابزارهای آن را فراهم کنیم، بنابراین اوقاف و امور خیریه استان می‌تواند درخواست خود را طی نامه‌ای برای لحاظ شدن نظراتش در این طرح ارائه بدهد.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه از هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه به عنوان یاور وقف با اهدا یک جلد قرآن کریم و لوح تقدیر قدردانی شد.