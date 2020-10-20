به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه پس از اینکه بانک مرکزی چین اعلام کرد نرخ بهره یک ساله و ۵ ساله خود را تغییر نمی‌دهد سهام آسیا اقیانوسیه افت کردند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن با افتی ۰.۲۵ درصدی روبرو شد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۳۲ درصد پایین آمد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۲۲ درصد افت کرد در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۱۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۶۵ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۷۳ درصد افت کردند.

در بازار ارز، یوآن چین توانست نرخ برابری خود با دلار را تا ۶.۶۸۴۵ واحد تقویت کند. اما ین ژاپن ۰.۱۱ درصد در مقابل دلار تضعیف شد و به نرخ برابری ۱۰۵.۵۴ واحد رسید.