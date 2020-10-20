واکنش اسطوره فوتبال عراق به چالش پرسپولیس با بشار رسن

به گزارش خبرنگار مهر، یونس محمود یکی از اسطوره‌های فوتبال عراق شب گذشته در گفتگویی با شبکه الکاس قطر شرکت کرد که بحث اصلی وی درباره بشار رسن هافبک تیم ملی عراق و چالش وی با باشگاه پرسپولیس ایران برای جدایی بود.

یونس محمود گفت: بشار نزد هواداران پرسپولیس محبوبیت دارد اما باشگاهش هنوز قانع به انتقال وی به لیگ قطر نشده است.

وی افزود: هواداران پرسپولیس به این بازیکن عادت کرده‌اند. با این حال انتقال او به قطر گام خوبی برایش خواهد بود.

اسطوره فوتبال عراق در واکنش به این جمله کارشناس برنامه مبنی بر امضای قرارداد بشار با باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: بله؛ اما رئیس باشگاه برای فروش بشار در فضای مجازی مشکلات زیادی با هواداران دارد.

یونس محمود گفت: اما در نهایت به نظر من این مسئله با توافقات مالی حل شده و بشار به قطر منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن بعد از صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا پیشنهاد چشمگیری از تیم القطر داشت اما باشگاه پرسپولیس به واسطه قراردادی که این بازیکن دارد، تاکنون مانع جدایی وی شده است.