جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه‌شنبه بیست و نهم مهرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۸۵ ریال افزایش به قیمت ۵۴ هزار و ۳۸۷ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۳۰۰ ریالی، ۴۹ هزار و ۴۶۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۱۶۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۰۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۴۷ ریال، روپیه هند ۵۷۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۲۶۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۹۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۴۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۵۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۳۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۳۲۶ ریال، روبل روسیه ۵۴۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۳ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۵۹۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۴۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۹ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۶۲۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷۴۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۸۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۴۸۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۳۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۸۷۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۰۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۵۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۵۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۴۵۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.