آمریکا پلیس جهان نیست/ خود را خوار نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیمیتری پولیانسکی» معاون اول نماینده روسیه در سازمان ملل در واکنش به تهدیدهای وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت: بار دیگر رویکرد اشتباه.. آمریکا در حال ایفای نقش پلیس جهان و جا زدن خود بجای شورای امنیت سازمان ملل است که این یک نقش ناخوشایند است.

وی در ادامه با اشاره به روابط روسیه با جمهوری اسلامی ایران نوشت: ما در حال انجام تجارت با ایران هستیم و این کار را ادامه می‌دهیم و این به آمریکا ربطی ندارد که به ما و دیگران بگوید که چه کاری را می‌توانیم و چه کاری را نمی‌توانیم انجام دهیم (در جایگاهی نیست که به دیگران امر و نهی کند). این تلاش بیهوده و تحقیر آمریکا را پایان بدهید.

پولیناسکی این توئیت را در واکنش به توئیت وزیر امور خارجه آمریکا که کشورها را از تجارت با ایران برحذر داشته بود منتشر کرده است.

پمپئو در توئیت خود آورده بود: «امروز ما اشخاص و شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ را به دلیل مراوداتشان با خطوط کشتیرانی ایران- که به خاطر فعالیت‌های اشاعه‌ای تحریم شده‌اند- تحت تحریم قرار دادیم. هشدار ما روشن است: «چنانچه با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن مراوده تجاری برقرار کنید، با خطر تحریم‌های آمریکا روبرو می شوید».