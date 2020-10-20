شهرداری با دولت تعارف دارد/ نامه نگاری فایده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم‌های امروز شورای شهر به بررسی یک لایحه به منظور ایجاد یک لایه گردشگری در شهر تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه متن این لایحه محکم نبود و تکلیف را روشن نمی‌کرد تعدادی از اعضا درخواست برگشت آن‌را دادند تا دقیق‌تر نوشته شود.

وی در ادامه به لایحه دو فوریتی برای ایجاد تخفیف مودیان نیز اشاره کرد و افزود: این لایحه هم از سوی اعضا رد شد چون این طرح برای بار دوم داده شده بود.

هاشمی درباره لایحه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل نیز گفت: چون این افزایش و پول گرفتن از مردم مشکلی را حل نمی‌کند و تنها ۲۵ درصد از مشکلات را برطرف می‌کرد این موضوع را بهتر دانستیم که شهرداری این مطالبه را از طریق بودجه‌های ستاد ملی کرونا این بودجه را دریافت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی برای ملزم کردن شهرداری برای پیگیری مطالباتش از دولت داده‌اید گفت: بله، اما شهرداری مقداری با دولت تعارف دارد و باید محکم‌تر برخورد کنند و نامه نگاری فایده ندارد و همیشه این موضوع میان شهرداری و شورا بوده است و دولت از تخصیص اعتبار استنکاف کرده است.

هاشمی درباره اظهارنظر که گفته بود در انتخابات بعدی شورای شهر شرکت نمی‌کند گفت: بله من در انتخابات بعدی کاندید نمی‌شوم.