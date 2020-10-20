  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۱

از سوی جنگنده های روسی و سوری انجام شد؛

بمباران مواضع تروریستها در جنوب ادلب

بمباران مواضع تروریستها در جنوب ادلب

رسانه های روسی اعلام کردند که جنگنده های سوری و روسی تجهیزات و مواضع تروریستهای جبهه النصره را در جنوب ادلب بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنگنده های سوری و روسی تجهیزات و مواضع تروریستهای جبهه النصره را در جنوب ادلب بمباران کردند.

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد: محورهای جبل الزاویه در جنوب ادلب شاهد سلسله حملات هوایی جنگنده های سوری و روسی به تجهیزات و مواضع تروریستهای جبهه النصره بود.

یک  منبع میدانی در حومه ادلب اعلام کرد که پس از اینکه هواپیماهای شناسایی روسیه حرکت نفربرها و خودروهای زرهی وابسته به هیئت تحریر الشام را در مغاره و فرکیا در منطقه جبل الزاویه در جنوب ادلب رصد کردند، خیلی سریع جنگنده ها به بمباران منطقه و این تجهیزات و ادوات زرهی تروریستها پرداختند.

این منبع بیان کرد: بر اثر حملات هوایی، علاوه بر انهدام نفربرها و ادوات زرهی تروریستها، تعدادی موتور سیکلت آنها هم منهدم شد و مواضع آنها نیز در هم کوبیده شد.

منبع میدانی در حومه ادلب به اسپوتنیک گفت: گروههای مسلح به دنبال تقویت مواضع خود در نزدیکی محل استقرار ارتش سوریه با هدف انجام یورش به نیروهای سوری در این منطقه بودند.

کد مطلب 5052562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها