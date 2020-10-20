بمباران مواضع تروریستها در جنوب ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنگنده های سوری و روسی تجهیزات و مواضع تروریستهای جبهه النصره را در جنوب ادلب بمباران کردند.

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد: محورهای جبل الزاویه در جنوب ادلب شاهد سلسله حملات هوایی جنگنده های سوری و روسی به تجهیزات و مواضع تروریستهای جبهه النصره بود.

یک منبع میدانی در حومه ادلب اعلام کرد که پس از اینکه هواپیماهای شناسایی روسیه حرکت نفربرها و خودروهای زرهی وابسته به هیئت تحریر الشام را در مغاره و فرکیا در منطقه جبل الزاویه در جنوب ادلب رصد کردند، خیلی سریع جنگنده ها به بمباران منطقه و این تجهیزات و ادوات زرهی تروریستها پرداختند.

این منبع بیان کرد: بر اثر حملات هوایی، علاوه بر انهدام نفربرها و ادوات زرهی تروریستها، تعدادی موتور سیکلت آنها هم منهدم شد و مواضع آنها نیز در هم کوبیده شد.

منبع میدانی در حومه ادلب به اسپوتنیک گفت: گروههای مسلح به دنبال تقویت مواضع خود در نزدیکی محل استقرار ارتش سوریه با هدف انجام یورش به نیروهای سوری در این منطقه بودند.