به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گلستان یازدهم» نوشته بهناز ضرابی‌زاده شامل خاطرات همسر شهید چیت‌سازیان، به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سی‌وسوم رسیده است.

این کتاب دربرگیرنده خاطرات زمان آشنایی زهرا پناهی‌روا با شهید چیت‌سازیان، عقد، ازدواج و شهادت این شهید است. زندگی شهید چیت‌سازیان با همسرش یکی از موضوعات جذاب از دفاع مقدس است، زیرا این کتاب دربردارنده خاطرات دوران هشت ماه زندگی مشترک زهرا پناهی روا با سردار شهید چیت‌سازیان است که به زندگی همسر شهید بعد از شهادت همسر نیز پرداخته و جلوه دیگر این کتاب تولد فرزند شهید در ۳۷ روز پس از شهادت وی است که نامش را علی گذاشتند.

خاطرات این کتاب درباره کیست؟

اسم کتاب پیش‌رو هم شخصیت سردار شهید چیت‌سازیان را معرفی می‌کند و هم با محتوای کتاب در ارتباط است. راوی کتاب برای زندگی کوتاهش با شهید چیت‌سازیان، به دزفول می‌رود و آنجا در کنار همسرش زندگی می‌کند که از نظر نویسنده کتاب، این زندگی یک گلستان بوده که می‌گوید: «این دو در دزفول در کوچه‌ای زندگی می‌کردند که اسم آن کوچه گلستان یازدهم بوده و در نهایت اسم این کتاب گلستان یازدهم انتخاب شده است.»

چاپ سی‌وسوم این کتاب با ۳۱۶ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.