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۲ آبان ۱۳۹۹، ۹:۰۱

با شیوع ویروس کرونا؛

حضور تماشاگران در لیگ فوتبال بلژیک بازهم ممنوع شد

حضور تماشاگران در لیگ فوتبال بلژیک بازهم ممنوع شد

با شیوع ویروس کرونا در بلژیک، حضور تماشاگران در ورزشگاه برای تماشای مسابقات لیگ فوتبال این کشور بازهم ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال بلژیک پنج هفته از مسابقات لیگ این کشور را با رعایت پروتکل‌ها و تعداد محدودی از تماشاگران در ورزشگاه‌ها برگزار کرد ولی شیوع مجدد ویروس کرونا شرایط را تغییر داده است.

با اعلام سایت «sporza» بلژیک و با تصمیم مسئولان این کشور، برای مهار کرونا حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها ممنوع اعلام شد و مسابقات این کشور بدون حضور هواداران برگزار می‌شود.

در لیگ بلژیک بازیکنان ایرانی از جمله علی قلی زاده و کاوه رضایی (شارلوا)، میلاد محمدی (خنت)، علیرضا بیرانوند (آنتورپ) حضور دارند.

ریاست فدراسیون فوتبال بلژیک هم بر عهده مهدی بیات، مالک ایرانی باشگاه شارلوا است.

کد مطلب 5054518

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