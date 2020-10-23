حضور تماشاگران در لیگ فوتبال بلژیک بازهم ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال بلژیک پنج هفته از مسابقات لیگ این کشور را با رعایت پروتکل‌ها و تعداد محدودی از تماشاگران در ورزشگاه‌ها برگزار کرد ولی شیوع مجدد ویروس کرونا شرایط را تغییر داده است.

با اعلام سایت «sporza» بلژیک و با تصمیم مسئولان این کشور، برای مهار کرونا حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها ممنوع اعلام شد و مسابقات این کشور بدون حضور هواداران برگزار می‌شود.

در لیگ بلژیک بازیکنان ایرانی از جمله علی قلی زاده و کاوه رضایی (شارلوا)، میلاد محمدی (خنت)، علیرضا بیرانوند (آنتورپ) حضور دارند.

ریاست فدراسیون فوتبال بلژیک هم بر عهده مهدی بیات، مالک ایرانی باشگاه شارلوا است.