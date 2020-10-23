تمام احزاب آمریکا با ملت ایران خصومت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر امروز در خطبه‌های مجازی بجنورد اظهار کرد: وحدت باعث از بین رفتن اختلافات است لذا جامعه‌ای که از وحدت برخودار است هیچ گاه شکست نمی‌خورد.

امام جمعه بجنورد بیان داشت: دشمنی آمریکا با ایران با انتخاب ترامپ یا بایدن تفاوتی نمی‌کند زیرا احزاب مختلف سیاسی آمریکا در سال‌های گذشته انواع و اقسام خصومت‌ها را با ملت ایران داشته‌اند.

وی افزود: برخی مقامات آمریکایی در روزهای گذشته ادعا کرده‌اند که کشور ایران در مسائل سیاسی به‌خصوص انتخابات ریاست جمهوری این کشور دخالت می‌کند که این ادعای واهی بر جهانیان آشکار است چرا که این آمریکا است که با سیاست‌های دخالت جویانه سعی در مشکل‌آفرینی دارد و ملت فهیم و انقلابی ایران اسلامی هیچ اعتمادی به آنان ندارند.

حجت الاسلام یعقوبی نام‌گذاری هفته وحدت را ازجمله ابتکارات امام در آغاز انقلاب دانست و گفت: این حرکت امام باعث ایجاد وحدت مسلمین برابر توطئه‌های دشمنان امت اسلام بود.

امام جمعه بجنورد در انتها بیان کرد: وحدت راه عزت و تداوم آن است و اتفاقات تاریخی ثبت‌شده در هنگام ولادت پیامبر گرامی اسلام نشان از عظمت رسول‌الله بوده است.