درخواست مربی پرسپولیس از سرپرست باشگاه: استعفا بده!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار فایل ویدئویی جدید از صحبتهای مهدی رسول پناه علیه سرمربی باشگاه پرسپولیس با واکنش کریم باقری روبرو شد.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خواهان استعفای مهدی رسول پناه از پست مدیریت باشگاه شد.
دستیار یحیی گل محمدی در این باره نوشت: «آقای رسول پناه لطفاً استعفا بدهید. شاید شما مدیر خوبی باشید ولی نه برای فوتبال و نه برای پرسپولیس. تا دیر نشده و تا وضع از این بدتر نشده بروید.»
انتشار صحبتهای مهدی رسول پناه علیه یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بار دیگر بر آتش اختلافات داخلی در پرسپولیس دامن زد.
نظر شما