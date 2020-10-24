عکاسان ایرانی منتخب نمایشگاه کرونا در مونیخ آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیر شدن آن در سراسر دنیا، عکاسان مستند در کشورهای مختلف مانند هر رویداد دیگری تصمیم به ثبت آثار و تغییر و تحولات شهر، مردم و آداب و معاشرت‌ها گرفتند.

از این رو کشور آلمان تصمیم گرفت با برگزاری رقابتی در میان دیگر کشورهای دنیا، مجموع آثار عکاسان از این رویداد فراگیر را وارد رقابت کند و وجه هنری به آن دهد. در این رقابت عکاسان زیادی از ۳۷ کشور در دنیا شرکت کردند و آثار خود را به رقابت جهانی کشاندند.

بعد از داوری آثار، از تیم هفت نفره داوری متشکل از عکاسان مطرح بین‌المللی از جمله عکاس اتریشی، آلمانی و …، از این ۳۷ کشور، ۹ شهر وارد رقابت شدند که مجموعه آثار ۱۲ فریمی علی حدادی‌اصل و زهره سلیمی از ایران رتبه نخست را کسب کرد.

بر این اساس، تمامی آثار راه یافته از ۹ کشور که در مجموع ۷۰ عکس از شهرهای کیف، تهران، قاهره، بمبئی، رم، نیویورک، لندن و شهرهایی در آلمان و اتریش هستند، در سه بخش مکان‌ها، انسان‌ها و علام بحران، از ۲۱ اکتبر در گالری مرکز فرهنگی pasinger Fabrik در مونیخ با عنوان نمایشگاه Empty Spaceshuttle & Social Distancing به نمایش گذاشته شده و تا ۲۹ نوامبر این نمایشگاه دایر خواهد بود.