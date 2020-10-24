۱۲۷۱ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/۱۹ شهرستان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه ۱۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلاء به کروناویروس جان خود را از دست دادند که با این موارد جدید، تاکنون آمار موارد فوتی به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس در فارس به ۱ هزار و ۲۷۱ نفر رسیده است.

او اظهار کرد: در استان فارس از ابتدای شیوع کرونا ویروس تا کنون، ۳۴۴ هزار و ۹۷۸ نمونه آزمایشگاهی از افراد بیمار و علامت دار تهیه شده است که از این تعداد، ۷۶ هزار و ۴۷۵ مورد مثبت قطعی شناسایی شده است. دکتر همتی همچنین آمار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را ۶۴ هزار و ۲۴۳ نفر اعلام کرد.

این مقام مسئول در دانشگاه ادامه داد: هم اکنون هزار و ۱۶۵ بیمار مشکوک و علامت دار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۶۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ نیز به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های سطح استان بستری هستند.

معاون بهداشت با بیان اینکه کماکان استان فارس در وضعیت هشدار به سر می‌برد، یادآور شد: ۱۹ شهرستان فارس در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان زرد و سه شهرستان در وضعیت احتیاط یا سفید به سر می‌برند.

او با توجه به افزایش تعداد ابتلاء، بستری و فوت در فارس، از مردم فهیم استان خواست تا با استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی، شست و شوی دست‌ها و پرهیز از ترددهای غیرضرور، در این بحران مجموعه سلامت را یاری کنند