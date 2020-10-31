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۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۲۸

رئیس اورژانس شاهرود:

دومین تکنسین اورژانس شاهرود فوت کرد/ فرهمند به بحری پیوست

دومین تکنسین اورژانس شاهرود فوت کرد/ فرهمند به بحری پیوست

شاهرود- رئیس اورژانس شاهرود از فوت دومین کارشناس و تکنسین اورژانس شاهرود به دلیل سانحه تصادف خبر داد و گفت: محمد فرهنمند پس از نزدیک به ده روز جدال با مرگ به دیدار حق شتافت.

آرش صیدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سانحه واژگونی یک دستگاه آمبولانس همزمان با هفته گذشته در محور شاهرود-آزادشهر بیان کرد: در این سانحه متین بحری یکی از امدادگران جوان اورژانس شاهرود در صحنه جان به جان آفرین تسلیم کرد و محمد فرهمند دیگر تکنسین اورژانس با جراحات زیاد به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: متأسفانه محمد فرهمند نیز روز شنبه به دلیل جراحات وارده و پس از گذر نزدیک به ۱۰ روز در کما به دیدار حق شتافت.

رئیس فوریت‌های پزشکی و امداد شاهرود با بیان اینکه علاوه بر بحری و فرهمند در این حادثه تصادف یک بیمار نیز فوت کرد، بیان کرد: این حادثه سه فوتی در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه مذکور ۲۸ مهرماه سال جاری جاده شاهرود به آزادشهر رخ داد.

کد مطلب 5060854

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