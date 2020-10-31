دومین تکنسین اورژانس شاهرود فوت کرد/ فرهمند به بحری پیوست

آرش صیدآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سانحه واژگونی یک دستگاه آمبولانس همزمان با هفته گذشته در محور شاهرود-آزادشهر بیان کرد: در این سانحه متین بحری یکی از امدادگران جوان اورژانس شاهرود در صحنه جان به جان آفرین تسلیم کرد و محمد فرهمند دیگر تکنسین اورژانس با جراحات زیاد به بیمارستان منتقل شد.
وی افزود: متأسفانه محمد فرهمند نیز روز شنبه به دلیل جراحات وارده و پس از گذر نزدیک به ۱۰ روز در کما به دیدار حق شتافت.
رئیس فوریتهای پزشکی و امداد شاهرود با بیان اینکه علاوه بر بحری و فرهمند در این حادثه تصادف یک بیمار نیز فوت کرد، بیان کرد: این حادثه سه فوتی در پی داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، حادثه مذکور ۲۸ مهرماه سال جاری جاده شاهرود به آزادشهر رخ داد.
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