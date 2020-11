به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، نشست علمی سیره شناسی پیامبر رحمت (ص) به سه زبان زنده دنیا صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۱۰ آغاز می‌شود.

در این نشست دوافع الاساءه لرسول الرحمه محمد (ص) با حضور حجت الاسلام علی خیاط از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۲۵ و سیره نبوی (ص) و توطئه‌های قدیم و جدید با حضور حجت الاسلام رضا حق‌پناه از ساعت ۱۰:۲۵ الی ۱۰:۵۰ و موضوع The Strategy of Relationship in the Prophetic Rulership با حضور حجت الاسلام محمد امامی از ساعت ۱۰:۵۰ - ۱۱:۱۵ به صورت LIVE در آدرس https://www.instagram.com/razaviacir/ برپا می‌شود.