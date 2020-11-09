ثبت نام ارشد پیام نور با پرداخت ۵۰درصد شهریه ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حسن علیزاده افزود: این اقدام با توجه به درخواست نو دانشجویان، ارائه تسهیلات بیشتر و فراهم کردن بستر ادامه تحصیل برای آن دسته از دانشجویانی که توانایی پرداخت کامل شهریه خود را ندارند، انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور صرفا با پرداخت ۵۰ درصد شهریه ثابت فراهم شد.

معاون اداری، مالی وعمرانی دانشگاه پیام نور به دیگر وام های شهریه دانشگاه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع تحصیلی علاوه بر وام صندوق رفاه وزارت علوم، از وام قرض الحسنه تا سقف ۲۰ میلیون تومان با کارمزد یک و چهار دهم درصد و همچنین کالاکارت برای خرید تجهیزات آموزشی الکترونیکی نظیر گوشی هوشمند و تبلت برخوردار خواهند بود که با کمک تسهیلات وام می توانند حتی از بدو ورود به دانشگاه، کل شهریه تحصیلی خود را پرداخت و اقساط آن را به بانک ها پرداخت کنند.

گفتنی است، ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تا ۲۱ آبان ماه تمدید شد و پذیرفته شدگان لازم است در زمان مقرر، با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir تصویر مدارک شامل؛ صفحه اول و توضیحات شناسنامه، تصویر پشت و روی کارت ملی، مدرک کارشناسی (دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته باید مدرک کاردانی نیز ارائه دهند) و مدرک مشخص کننده نظام وظیفه ویژه متقاضیان مرد را بارگذاری کنند.