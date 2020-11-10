آماده تامین گاز زمستانه هستیم/ تعمیرات اساسی تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد رجبی در نشستی ضمن بررسی و ارزیابی چالش‌های تولید برای دستیابی و تحقق برنامه مدون تولید تکلیفی نفت و گاز در سطح ستاد و شرکت‌های تابع، با اشاره به انجام تعمیرات اساسی چاه‌ها و خطوط لوله طبق برنامه زمان‌بندی‌شده در ماه‌های شهریور، مهر و آبان، گفت: بر مبنای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تولید حداکثری و آمادگی هر چه بیشتر در تأمین انرژی کشور در فصل سرد سال، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان مناطق عملیاتی شرکت‌های تابع، رفع موانع تولید و تعمیرات اساسی در حال انجام و پیگیری است.

وی افزود: با بررسی دوره‌ای وضع آمادگی چاه‌ها و تأسیسات گازی زیر پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، این شرکت برای تولید روزانه بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز آمادگی دارد.

مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تأکید بر نقش اساسی دو مخزن مهم ذخیره‌سازی گاز سراجه قم و شوریجه در تولید و تأمین گاز زمستانی کشور اظهار کرد: امسال ما شاهد ثبت رکورد تزریق گاز در این میدان‌های مهم بودیم که خود بیانگر تحقق برنامه مدون تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است.

رجبی اظهار کرد: در مخزن گازی سراجه با تزریق حدود ۱۰۱۴ میلیون مترمکعب گاز امسال نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۷ درصد رشد را شاهد بودیم و در مخزن شوریجه نیز با ۲۸ درصد افزایش تزریق گاز و ثبت رکورد ۱۸۵۵ میلیون مترمکعب، ذخیره قابل‌توجه و مطمئنی برای تأمین گاز زمستانی کشور دارا هستیم.