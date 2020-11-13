به گزارش خبرگزاری مهر، به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علوم سیاس ایران، نشست غربت اندیشه سیاسی: یادبود دکتر داود فیرحی عصر امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست احمد نقیب زاده، منصور میر احمدی، حمید احمدی، سیدعلی میرموسوی، محمدجواد غلامرضاکاشی، محمدکاظم سجادپور، کیومرث اشتریان، مجتبی مقصودی، سیدمحمدعلی حسینی زاده، شجاع احمدوند، احمد گل محمدی، علی اصغر قاسمی، احمد بستانی و رضا نجف زاده به ارائه سخن می‌پردازند.

دبیر برنامه هم بهمن سرلک است.

این نشست جمعه ۲۳ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار و به صورت آنلاین در بستر سرور مجازی به آدرس https://www.skyroom.online/ch/mohammad.esk/ipsa پخش می‌شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان می‌باشد و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۳۷۳۵۷۵۷۶ تماس بگیرند.