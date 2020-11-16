به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر کتاب «آنچه خود گفت: روایت امام موسی صدر از زندگی و اندیشههای خود» به ترجمه مهدی فرخیان را با شمارگان هزار نسخه، ۹۸ صفحه و بهای ۱۷,۵۰۰ تومان منتشر کرد.
کتاب ترجمه متن مصاحبهای ۱۱۰ دقیقهای است که امام موسی صدر در نیمه دوم دهه هفتاد میلادی با خانم مونا مکی داشته است. هدف مکی نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد خود درباره امام صدر و شیعیان بود. امام در این گفتوگو از خانواده، دوران کودکی و تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و هجرت به لبنان و وضعیت آن زمان ایران و لبنان و تلاشها و اقدامات و دستاوردهایش سخن گفته است.
نگاه امام صدر به نقش دین، تعریف تشیع، تعامل با جهان عرب، سکولاریسم و فرقهگرایی و روابطش با جریانات دینی و سیاسی ایران از دیگر مواردی است که مخاطب با مطالعه این کتاب متوجه آنها خوهد شد. شاید یکی از مهمترین بخشهای این مصاحبه هم بحث مجلس اعلای شیعیان و دستاوردهایش باشد. امام صدر پس از سخن گفتن از فقه شیعی و تئوری دین برای زندگی خود به بحث درباره ضرورت تشکیل مجلس و دستاوردهایش و مطالبات شیعیان میپردازد که خواندنی است.
این گفتوگو حدوداً یکسال پیش از ربودن امام در لیبی یعنی دقیقاً در کوران چالشهایش برای ساختن لبنانی نو و به دور از فرقهگرایی ضبط و به سرانجام رسیده است. بنابراین برای تحقیق منبعی ارزشمند و معتبر به شمار میآید، چرا که امام صدر در این گفتوگو از اندیشه و دیدگاههای خود، برنامه ریزی و تلاش همه جانبه برای ساختن جامعه و توانمندسازی شیعیان و تعایش و زندگی و همکاری ادیان و فرقههای مختلف و نیز رفع حرمان و بیسوادی و تبعیض گفته است.
متن عربی این گفتوگو را «مرکز الامام السید موسی الصدر للابحاث و الدراسات» پس از مکتوب سازی و افزودن مجموعهای از تصاویر، در قالب کتابی با عنوان «کلمة هو قائلها» به سال ۲۰۱۹ منتشر کرده بود.
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