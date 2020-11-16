قطعنامه سازمان ملل علیه ایران وجاهت قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تلاش برخی کشورها برای تصویب قطعنامه حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قطعنامه‌ای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود، وجاهت حقوقی نداشته و مبتنی بر واقعیت‌های حقوق بشری ایران نیست و بانی و همبانیان این قطعنامه، پرونده سیاهی در نقض حقوق ملت خود، ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه از جمله مردم فلسطین و یمن دارند.

وی افزود: کانادا که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ملت ایران است به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر است؛ چرا که حاکمیت در کانادا، بومیان را که صاحبان اصلی سرزمین کانادا هستند، از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آن‌ها مسلط کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطر نشان کرد: خشونت علیه زنان و دختران کانادایی به حدی است که سازمان‌های حقوق بشری از آن به «نسل کشی» تعبیر کرده‌اند.

باقری ادامه داد: همبانیان قطعنامه کشورهایی هستند که یا به گروه‌های تروریستی که دستشان به خون هزاران ایرانی آلوده است، پایگاه و جایگاه داده و یا به روش‌های گوناگون از آن‌ها حمایت می‌کنند و یا با پیروی از سیاست فشار حداکثری آمریکا، مجری تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران شده‌اند.

وی با بیان اینکه مبنای اصلی این قطعنامه، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است که از کاستی‌ها، نقایص و تناقضات متعددی در رنج است، افزود: دبیرکل سازمان ملل به پاس کشتن ۲۲۲ کودک یمنی توسط عربستان سعودی در سال گذشته، نام این رژیم را از فهرست دولت‌های کودک‎کُش و ناقض حقوق کودک خارج کرده است که با هیچ معیار انسانی و حقوق بشری همسویی ندارد.

معاون بین‌الملل قوه قضائیه گفت: دبیر کل سازمان ملل در حالی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در ایران انتقاد می‌کند که نه تنها هیچ مطلبی درباره نقش آمریکا و متحدان ناتویی این رژیم که حضور نظامی ۲۰ ساله در افغانستان و در ۴۵ برابر شدن تولید مواد مخدر در این کشور نقش دارند مطرح نکرده، بلکه هیچ نکته‌ای درباره تحریم تجهیزات نظامی و غیر نظامی مبارزه با مواد مخدر توسط کشورهای غربی نیز در گزارش وی مورد اشاره قرار نگرفته است.

باقری ادامه داد: در گزارش دبیرکل سازمان ملل از تأثیر ۴۵ برابر شدن تولید مواد مخدر و جلوگیری از دسترسی ایران به تجهیزات مواد مخدر و شهادت ۴۰۰۰ نفر و جانبازی ۱۲ هزار سرباز ایرانی هیچ مطلبی نیامده است.

وی ادامه داد: امتیازخواهی برای دارندگان گذرنامه کشورهای غربی که مطالبه دبیرکل سازمان ملل است، برخلاف بدیهی‌ترین اصول قانونی و قضائی مانند «اصل تساوی افراد در برابر قانون» و «اصل منع روا داشتن تبعیض میان افراد» است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: عدم اشاره دبیر کل سازمان ملل به بزرگترین نقض حقوق بشر در سال جاری میلادی یعنی، جنایت ترور فرمانده شجاع مبارزه با تروریسم و مدافع بزرگ حقوق ملت‌های منطقه، سردار شهید سپهبد سلیمانی نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه از نقایص جدی گزارش دبیر کل است.

باقری افزود: بی توجهی دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض حقوق ملت ایران به واسطه تحریم‌های رژیم آمریکا که از سوی دولت‌های غربی اجرا می‌شود و نیز آثار و پیامدهای آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران هیچ منطقی ندارد. با وجود اینکه در پیش‌نویس گزارش دبیرکل موضوع تأثیر تحریم‌های رژیم آمریکا بر وضعیت معیشتی مردم ایران و مبارزه با بیماری کرونا آمده بود، ولی متأسفانه در گزارش نهایی حذف شده است که موجب تعجب و تأسف کارشناسان منصف قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اقدام دبیر کل سازمان ملل در حذف نقش تحریم‌های رژیم آمریکا بر وضعیت معیشتی مردم ایران و وضعیت مبارزه با بیماری کرونا این سوال را ایجاد کرده است که آیا نویسندگان گزارش دبیرکل نیز مانند مقام‌های آمریکایی، نیویورک را با واشنگتن اشتباه گرفته‌اند؟

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه نامه‌ای در خصوص کاستی‌ها، اشکال‌ها، تناقضات و موارد خلاف واقع گزارش دبیرکل سازمان ملل برای وی تهیه و ارسال شده، متذکر شد که در این نامه از دبیرکل سازمان ملل پرسیده شده که چرا در برابر نقض مستمر و فاحش حقوق ملت ایران توسط آمریکا و دولت‌های غربی مجری تحریم‌های غیرقانونی آمریکا سکوت کرده است.