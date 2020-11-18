راهداری برای رفع مشکل کرایه بخش حمل و نقل بین شهری اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاآبی پور ظهر چهارشنبه درجلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی زنجان، گفت: بخش حمل و نقل در استان توسعه خوبی نداشته و باید این بخش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی به افزایش نرخ کرایه بخش حمل و نقل دراستان انتقاد کرد و افزود: راهداری باید برای رفع مشکل موجود در زمینه کرایه بخش حمل و نقل بین شهری اقدام کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، برلزوم نظارت بر افزایش قیمت نرخ کرایه بخش حمل و نقل باری در استان تاکید کرد و گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان براین امر نظارت کند.

آبی پور برحل مشکلات بخش حمل و نقل باری دراستان تاکید کرد و گفت: مشکلات این بخش احصا شده و با برگزاری جلساتی این مسائل رفع شود تا تولید کنندگان دراین بخش مشکلی نداشته باشند.

وی برلزوم تقویت جذب سرمایه گذار دراستان تاکید کرد و یاد آورشد: باید بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذار در استان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، گفت: توسعه سرمایه گذاری دراستان زنجان مستلزم فراهم کردن زیر ساخت‌ها است و باید سرمایه گذاری داخلی و خارجی دراستان تقویت شود.

آبی پور تصریح کرد: منابع بانکی استان از ۱۴ هزار میلیارد تومان درسال گذشته به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در سالجاری رسیده است.

وی گفت: منابع بانکی در استان بالاتر از میانگین کشوری است و استان رتبه خوبی در منابع و مصارف بانکی دارد.