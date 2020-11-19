حجت الاسلام محمدحسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و وخامت اوضاع استان خراسان رضوی، نماز جمعه ۳۰ آبان در هیچکدام از شهرستان‌ها اقامه نمی‌شود.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی گفت: از همه مردم شریف استان خواهشمندیم ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، حتی الامکان از منزل خارج نشوند و ترددهای غیرضروری را تعطیل کنند.

وی ابراز امیدواری کرد تا با درخواست عمومی، از خداوند سبحان و توسل به معصومین (ع) که واسطه‌های فیض الهی هستند، سیر صعودی و شیوع این بلای عالمگیر متوقف شود و به زودی شاهد پایان یافتن جولان این بیماری باشیم.