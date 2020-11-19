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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

دانش آموخته گلستانی ۳ عنوان برتر جشنواره پروفسور حسابی را کسب کرد

دانش آموخته گلستانی ۳ عنوان برتر جشنواره پروفسور حسابی را کسب کرد

گرگان- دانش آموخته دانشگاه گلستان، سه عنوان برتر جشنواره ویژه «پروفسور حسابی» را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی، دانش آموخته مهندسی شیمی دانشگاه گلستان با راهنمایی دکتر قاسم بهلکه عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه گلستان موفق شد، رتبه برتر جشنواره پروفسور حسابی را کسب کند.

دهقانی در بخش‌های پایان نامه و مقاله چهارمین دوره جشنواره پایان نامه‌های برتر ایران (جایزه ویژه پروفسور حسابی) با اثر «بهبود خواص ضد خوردگی پوشش اپوکسی توسط نانو ذرات اکسید گرافن اصلاح سطحی شده توسط ترکیبات آلی / معدنی بازدارنده» و مقاله‌ای در این زمینه توانست عنوان برگزیده پایانه و مقاله این جشنواره را کسب کند.

همچنین با عنایت به کیفیت آثار ارسالی، ایشان به عنوان پژوهشگر برتر جشنواره پروفسور حسابی انتخاب شد.

کد مطلب 5075418

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