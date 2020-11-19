۱۷۷ بیمار کرونایی در شاهرود و میامی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن در نشست ستاد مقابله با کرونای استان سمنان که به صورت ویدئوکنفرانسی به میزبانی استانداری سمنان برگزار شد، با بیان اینکه از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تاکنون ۱۰ هزار و ۷۷۱ مورد مراجعه به مراکز درمانی شاهرود و میامی با علائم حاد تنفسی و مشکوک به کرونا ثبت شده است، بیان کرد: چهار هزار و ۲۵۸ بیمار کرونایی قطعی در شهرهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به ثبت رسیده است.

وی افزود: سه هزار و ۱۷۹ نفر از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تا ابتدای روز پنج شنبه، بیست و نهم آبان ماه ۹۹ در شاهرود و میامی به دلیل کرونای قطعی بستری شده و متأسفانه شاهد فوت ۱۷۷ نفر تاکنون بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه مراجعان روزانه بیماری کرونا به مراکز درمانی و بیمارستان‌های ما از ۲۸۰ نفر در هفته گذشته به ۲۱۰ نفر در این هفته کاهش یافته‌اند اما این به معنای خروج از وضعیت هشدار و قرمز نیست و همچنان وضعیت ما در خصوص بیماری کرونا حاد است.

چمن شاهرود و میامی را همچنان در سطح هشدار دانست و تصریح کرد: شاهرود و سمنان در زمره نخستین دانشگاه‌های کشور بودند که در زمینه کرونا نمونه‌گیری را آغاز کردند تا بتوانیم تصویر روشنی درباره ویروس داشته باشیم و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه در برهه‌ای از زمان شهرستان‌های شاهرود و میامی حتی در وضعیت سفید نیز قرار گرفتند و تعداد نمونه‌گیری‌های ما بسیار کاهش یافت اما مجدد از اواخر شهریورماه ۹۹ و مهرماه دوباره شاهد افزایش نمونه‌های بیماری کرونا بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بیان کرد: بر همین اساس تعداد نمونه‌گیری‌های تست کرونا در مجموعه‌های درمانی زیر مجموعه دانشگاه از ۱۱۰ مورد در اسفند ماه ۹۸ به ۱۷۰ مورد در آبان ماه ۹۹ افزایش یافته است.

چمن با بیان اینکه هر جا مردم با ما همراهی داشتند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی شامل تجمعات مردمی، استفاده از ماسک و … را در دستور کار قرار دادند، موفق‌تر عمل کردیم و شاهد کاهش میزان کرونا بودیم، افزود: مردم با رعایت مسائل بهداشتی بهترین کمک را به کادر درمانی می‌کنند.