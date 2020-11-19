جزییات نرخ رسمی ۴۷ ارز / یورو و پوند کاهشی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج‌شنبه بیست و نهم آبان ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۹۷ ریالی به قیمت ۵۵ هزار و ۵۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۷۰ ریال کاهش، ۴۹ هزار و ۷۴۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۸۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۵۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۶ ریال، روپیه هند ۵۶۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۳۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۳۷۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۴۸۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۸۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۰۶ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۳۸ ریال، روبل روسیه ۵۵۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار ۶۲۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۵۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۵ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۸۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و۸۷۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۹۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۳۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۶۸۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۱۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۲۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۴۲۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۹۸۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.