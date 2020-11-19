انگلیس خواستار حمایت آمریکا از برجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز، از آمریکا خواست تا از برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) حمایت کند.

وی همچنین بدون اشاره به سستی اروپایی‌ها در عمل به وعده‌های برجامی خود، مدعی شد که انتظار می‌رود ایران نیز به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای پایبند باشد.

بن والاس در ادامه اظهارات خود افزود: برجام ماحصل تلاش چندین کشور در واداشتن ایران به پیروی از شرایط درج شده در توافق به ازای رفع تحریم‌ها است. این بهترین راه حصول صلح و ثبات است و ما به حمایت از آن ادامه می‌دهیم.

این در حالی است که «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز گذشته گفت: برجام تنها یک توافق هسته‌ای نیست؛ بلکه یک توافق اقتصادی نیز به شمار می‌آید. بنابراین، ایران نیز توقع دارد در ازای توقف برنامه هسته‌ای خود چیزی دریافت کند.

اگرچه خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از برجام و کارزار فشار حداکثری یکی از مهمترین دلایل محرومیت ایران از دستاوردهای اقتصادی این توافق بود، اروپایی‌ها هم در عمل، قدم محکمی برای عمل به تعهدات برجامی خود برنداشتند که این تا حد زیادی ناشی از ضعف و عدم استقلال سیاسی آنها از واشنگتن است.