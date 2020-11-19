بسیج درخدمت به مردم پیشرو و امید آفرین بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کبیری پور صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته بسیج در ساختمان هنر و رسانه شهید ماهرخ برگزار شد، گفت: بسیج در تمام عرصه‌ها پیشرو خدمت بوده و است و بسیجیان بی منت برای رضای خدا کار می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) استان قم در ادامه با اشاره به نامگذاری روزهای هفته بسیج افزود: جمعه ۳۰ آبان آغاز هفته روز بسیج با عنوان معنویت و سلامت، شنبه ۱ آذر بسیج فرزند مسجد خادم مردم، یکشنبه ۲ آذر بسیج مطالبه‌گر و عدالت‌خواه، دوشنبه ۳ آذر بسیج و سبک زندگی اسلامی ایرانی، سه‌شنبه ۴ آذر بسیج ولایی انقلابی و تمدن‌ساز، چهارشنبه ۵ آذر بسیج نیروی مقاومت ملت ایران و پنجشنبه ششم آذرماه ۱۳۹۹ که روز پایانی این هفته است و مصادف با وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها است با عنوان بسیج خدمت مؤمنان و ایثارگری نام گذاری شده است.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و شرایط موجود، ادامه داد: فعالیت بسیج در حوزه فرهنگ در قالب خدمت رسانی در فضای مجازی و تمرکز و استفاده از ظرفیت آن از جمله برنامه‌های بصیرتی و جشنواره نجم خواهد بود.

کبیری پور با بیان اینکه برپایی ایستگاه‌های سلامت تحت عنوان "شهید سلیمانی" با همکاری معاونت بهداشت و درمان استان و با هدف ارائه خدمات بهداشتی در قالب کمک به درمان بیماران و کاهش مراجعه به بیمارستان‌ها برای قطع زنجیره کرونا از جمله برنامه‌های هفته بسیج است، گفت: همچنین طرح نذر ماسک توسط بسیج اصناف با توزیع ۷۰ هزار ماسک رایگان بین مردم و اصناف، ایستگاه سلامت توزیع ماسک نیم بها با مشارکت بسیج دانشجویی با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار ماسک، توزیع ۱۰ هزار ماسک برای کارگران ساختمانی و توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی به همت بسیج کارگری استان نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج با اشاره به اینکه طرح پایش و عارضه‌یابی با عاملیت بسیج مهندسین صنعت و بسیج کارگری و همچنین طرح عمران روستا توسط بسیج مهندسین عمران نیز ۲ طرح دو ساله است که در هفته بسیج مجدداً آغاز می‌شود، افزود: ۲۰ مورد میز خدمت توسط بسیج ادارات تا پایان سال و همچنین اهدای خون در سوم آذرماه با مشارکت کارکنان بسیج عضو ادارات و کارخانجات و بسیج پیشکسوتان، در قالب برنامه‌های هفته بسیج است که در هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی از توان بسیج در امیدآفرینی و کاهش و رفع مشکلات اجتماعی، با حضور ۶۵ مشاور در زندان مرکزی قم گفت و افزود: حضور طلاب بسیجی در بیمارستان‌ها، تکمیل روند درمان معتادین پس از مرحله سم‌زدایی و ترک در کمپ قمرود، صیانت از خانواده آنان توسط بسیج و بکارگیری افراد ترک داده شده در تولید صنایع دستی فنرسازی و بلوک‌زنی و اختصاص درصدی از فروش محصولات به آنها از دیگر فعالیت‌های اجتماعی بسیج است.

وی همچنین همکاری طلاب جهادی در بازگشت روحیه فرد معتاد و نحوه برخورد خانواده‌ها پس از بازگشت این افراد به خانه و جامعه خبر داد و گفت: بازسازی و تعمیر مسکن ۵۰۰ خانواده محروم با مشارکت کمیته امداد و گروه‌های جهادی اشاره و از اقدام به زیباسازی ۵ مدرسه در سطح روستاهای قم، توسط نیروهای جهادی در فرصت مناسب تعطیلی مدارس و تأمین پانزده هزار غذای گرم توسط بسیج مدیران محلات و توزیع توسط دویست و پنجاه گروه جهادی از توان بسیج در حوزه‌های مختلف بوده است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج از برگزاری جشنواره نجم در دوم آذر ماه خبر داد و افزود: این جشنواره با عنوان نهضت جوانان مسئله محور در فضای مجازی، نهضت مطالبه‌گری و پیگیری موضوعات بصیرتی و مسابقات فرهنگی، بصیرتی در محله‌ها، اشاره و از برنامه‌های هنری به اختتامیه‌های جشنواره فیلم مقاومت و پخش در فضای مجازی، افتتاح نگارخانه ماهرخ در ساختمان هنر و رسانه، کارگاه‌های گرافیک و خوش‌نویسی و برگزاری شب شعر مجازی توسط بسیج هنرمندان و درنهایت نواختن زنگ بسیج از طریق سامانه شاد برای دانش آموزان، خواهد بود.