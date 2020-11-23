به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آشناگر، استاندار سمنان با انتشار پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و نوشت: هفته بسیج، فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمانهای آن امام سفر کرده و بیعتی مجدد با خلف صالح آن بزرگ مرد، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است.
استاندار سمنان در این بیانیه نوشت: بسیج به عنوان یک نیروی مردمی و شجره طیبه انقلاب، به حمدالله با رشادت و ایثارگری ِجوانان برومند و شیر مردان و شیر زنان غیرتمند ایرانی موفق شده است تا پر افتخار و سربلند پلههای دانش و علم و فنآوری را در تمامی عرصهها فتح نموده و بهویژه در سال جاری و شیوع کرونا نیز با همراهی با مسئولان ستاد مدیریت مقابله با کرونا و همکاری در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و ضد عفونی شهرها و روستاهای کشور بیش از پیش موجب عزت و سرافرازی ملت شریف ایران گردد.
اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به محضر حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و فرماندهی معظم کل قوا و رهبر حکیم انقلاب اسلامی و بهویژه تمامی بسیجیان غیرتمند، مجاهدان میدان نبرد و مدافعان عزیز حرم و خانواده معظم شهدا و نیز به پیشگاه ملت شریف و انقلابی ایران و استان سمنان تبریک و تهنیت عرض کرده و از خداوند سبحان برای همگان، عافیت و سعادت آرزومندم.
آرمان عمیق و آینده نگر سپاه
سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه الشریف) استان سمنان به مناسبت دوم آذر سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه بیانیهای صادر کرد و نوشت: سالروز صدور فرمان تاریخی تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در ۲ آذر ۱۳۶۷ با فرمان پرافتخار معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) یادآور نگاه آرمانی عمیق و آیندهنگر آن بزرگوار به این دو قشر سرنوشت ساز است که با مسئولیت خطیر خود در نقش مدافعان محافظان ارزشهای اصیل اسلام و انقلاب همواره در صحنهی خدمت حاضر هستند و نقش مهمی را در پیشبرد اهداف والای نظام و انقلاب اسلامی ایفا کردهاند.
در این بیانه آمده است: بسیج طلاب با روحیه جهادی و انقلابی خود و با تاسی از مکتب حاج قاسم و شهیدان طلبهای همچون شهید محلاتی و قنوتی در همه عرصههای سخت و خطرناک به میدان خدمت آمده است و با تبعیت از ولی فقیه زمان حضرت امام خامنه ای آماده ایثارگری و جانفشانی است. رمز موفقیت بسیج، ایمان و اعتقاد و توکل وامید به خدای متعال برای پیمودن مسیر انقلاب است و تفکر بسیجی نه تنها فتح الفتوح مشکلات کشور بلکه موجب الگوگیری برای کشورهای منطقه جهت کسب استقلال و عزتمندی در برابر استکبار جهانی است.
در این پیام همچنین میخوانیم: حوزه و دانشگاه دو بازوی توانمند تولید علم و فرهنگ در جامعه هستند و بسیج حوزه و دانشگاه متولی اعتلای این رسالت است و رمز موفقیت این دو وحدت رویه و تجهیز به سلاح ایمان و تقواست. سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ضمن درود به ارواح طیبه شهیدان و گرامیداشت هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج طلاب به آحاد مردم شریف خصوصاً طلاب و روحانیون، تجدید میثاق خود را با آرمانهای بلند رهبر کبیر انقلاب و تدابیر حکیمانه ی مقام عظمای ولایت اعلام نموده و آمادگی خود را جهت انجام وظیفه و تبلیغ اسلام ناب محمدی و ایثار و جانفشانی در این راه اعلام میدارد.
چهرههای بزک کرده غرب گرایان
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان هم در پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و در بخشی از آن نوشت: بسیجی یک عنوان ارزشمند و والاست بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر، دارای آمادگی برای همه میدانهایی که وظیفه انسان را به آن میدانها فرا میخواند، این معنای بسیجی است. درود و رحمت الهی به تمام بسیجیان عزیز مخصوصاً بسیجیان دلاور استان سمنان، دلاور مردانی که نشان دادند در عرصههای مختلف دوستدار نظام انقلابی و رهبرشان هستند. ما شرمنده شما عزیزان هستیم. در قبال زحمتتان نتوانستیم آنچنان که بایسته است قدمی برداریم. خدای متعال مزد شما را آن طور که شایسته شما هست مرحمت نماید. بنده حقیر دست شما بسیجیان مخلص و زحمت کش را میبوسم.
حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی در این پیام تاکید کرد: حضور شما در کمک رسانی به بیماران در تجهیز و تدفین اموات و ضدعفونی کردن معابر نشانه بزرگ منشی شما، هویت انسانی و ایمان شماست. پایه تفکر بسیجیان دو چیز است که الحمدلله دارا هستید، یکی احساس مسئولیت که ما شاهد این حس خداپسندانه شما بوده و هستیم. در هشت سال دفاع مقدس بسیج بود، در زلزله، سیل و امروز کرونا باز این بسیجی فداکار است که در خط مقدم است.
به قول آقای ما اگر بسیج نباشد کمیت این نظام و این انقلاب لنگ است و دیگری بصیرت و دشمن شناسی شما و حضور به موقع و به هنگام در صحنهها. متأسفانه در این روزها شاهد پروژه جریان نفوذ هستیم که تلاش میکنند با آمدن دمکراتها چهره منحوس دولت مردان آمریکایی را بزک نمایند. این غرب زدگان آنقدر پلیدند به خاطر اینکه بتوانند چند سال دیگر بر مسند قدرت باشند معیشت مردم را گروگان بگیرند و با آمدن بایدن بگویند هر تحریم و گرانی و بدبختی بود ترامپ بود و با آمدن بایدن درب باغ بهشت به رویمان باز شد. کالاهای دپو شده را ترخیص، ارز و دلار را کاهش میدهد و … مراقب باشید عزیزان.. واقعیت این است که ماهیت آمریکا ماهیت حلقه و فریب است و ترامپ ماهیت کثیف آمریکا را عریان میکرد ولی سیاست دموکراتها ظاهر فریبی است.
بسیج تبلور فداکاری
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در پیامی به مناسبت هفته بسیج، ضمن گرامی داشت این ایام، نوشت: بسیج مظهر اراده مردم ایران اسلامی و تدین و فداکاری است که مردم در قبال انقلاب و کشورشان دارند لذا بسیج مختص به یک هفته نیست بلکه باید گفت تمام طول سال ایام مبارک و میمون بسیج محسوب میشود بسیجی که علمدار سازندگی، عزت، اقتدار، صلابت، مشارکتهای مردم در سرنوشت ایران اسلامی، خدمت رسانی و رفع محرومیت، توسعه خدمات، بهداشت، آموزش و… است بسیجی که سردمدار ارائه خدمت به محرومان جامعه است و نشان خدمت را به سینه دارد.
حجتالاسلام علی شکری در این پیام نوشت: بسیج عزت مندانه در طول تاریخ انقلاب اسلامی، همه جا در خط مقدم خدمت رسانی بوده است خط مقدمی که در هر برهه زمانی به شکلی فداکاری میطلبد و زمانی بسیجیان ما در لباس خاکی نبرد در جبهههای حق علیه باطل و امروز در خط مقدم مبارزه برای بازگشت سلامتی و عافیت به عموم جامعه ایستادهاند. بسیج مملو از مردان و زنانی است که راست قامت ایستادهاند تا قامت مردممان خم نشود. بسیج مظهر عشق و ایثار است و مملو از ارادت مندان خاندان اهل بیت (ع) و ولایتمدارانی که در دل گرو انقلاب و آرمانهای امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای گران قدرمان دارند و این امر است که به بسیج یک نوع قداست معنوی میدهد.
در این پیام آمده است: بسیج مظهر اراده مردم در تجلی گاه خدمت رسانی به کشور، مردم و انقلاب اسلامی است انقلابی که اصلاً از بطن بسیج مردم بیرون آمد و امام خمینی (ره) حضور این مردم را بن مایه انقلاب اسلامی دانستند. بسیج مظهر اندیشههای متعالی است که ریشهاش در بصیرت است ریشهاش در عشق است و از معرفت بالله تغذیه میکند، هفته بسیج را به تمام بسیجیان به خصوص بسیج طلاب، روحانیون، مداحان و سایر گروههای زیر مجموعه تبلیغات اسلامی استان سمنان در تمام شهرها و روستاهای این استان شهیدپرور و متدین تبریک عرض کرده و برای بسیجیان از خدای منان طلب موفقیت و شادکامی دارم.
بسیج دشمنان را بیمناک میکند
غفاری سرتیپ ارشد نظامی آجا در استان سمنان نیز در پیامی ضمن گرامیداشت هفته بسیج نوشت: با توجه به اینکه این پیروزی دلنشین مرهون تفکر بسیجی است لذا دشمن از آن همیشه هراس دارد. نباید فراموش کرد که این درخت تنومند بسیج توسط امام راحل بنیانگذاری شد و امروز بهجایی رسید که نهتنها در مقابله با هجمههای شوم دشمنان نقش آفرین بوده بلکه در کمک به مردم نیز پیشگام است.
وی در این پیام نوشت: بسیج طی این چهار دهه توانست با بهرهگیری از نیروهای متعهد خود درصحنههای مختلف از هشت سال دفاع مقدس تا عرصه عمران و سازندگی ایران اسلامی و مقابله با هجمههای شوم دشمنان نقش بسیار مهم و اساسی ایفا کند. امروز بسیج مایه مباهات و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است بسیج نه در دفاع سلحشورانه از کشور بلکه در میدانهای فرهنگی، اقتصادی و سازندگی برای آبادانی این آبوخاک در جهاد است و میکوشد تا گرفتاری و مشکلات مردم را رفع کند.
سرتیپ غفاری تاکید کرد: نقش بسیج در کنار دیگر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مجموعه دستگاههای خدمتگزار در رخدادهای مختلف چون محرومیتزدایی، عمران و آبادانی، کنگره عظیم اربعین و کمک و مساعدت به مردم در بلایای طبیعی چون سیل و زلزله و امروز اهتمام جدی در مبارزه با کرونا حقیقتاً کمنظیر، بیبدیل و شایسته تقدیر است.
بسیج مدرسه عشق
فرماندار سمنان نیز در پیامی ضمن گرامی داشت هفته بسیج تاکید کرد: بسیج دریایی از معانی و مفاهیم عمیق معنوی است که ولایت مداری، ایمان و از خودگذشتگی، شور و شعور و بصیرت را میتوان در رهروان این راه الهی ارزشی به وضوح دید، راهی که باعث شد جوانان این دیار با قدم نهادن در آن طی هشت سال جنگ تحمیلی سرافرازانه از وطن و میهن اسلامیشان در برابر متجاوزان دفاع کرده و اکنون نیز با تداوم این مسیر الهی، انقلاب و نظام اسلامی را از گزند و آسیب بدخواهان در امان نگه دارند.
سید عباس دانایی در این پیام نوشت: پرواضح است که نقش بسیج در کنار دیگر نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و مجموعه دستگاههای خدمتگذار در رخدادهای مختلف چون محرومیت زدایی، عمران و آبادانی، مساعدت در کمک به مردم در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و در این ایام نیز اهتمام جدی در مبارزه با کرونا حقیقتاً کم نظیر، بیبدیل و شایسته تقدیر است
وی در خاتمه پیام تاکید کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، هفته بسیج این شجره طیبه و یادگار امام راحل عظیم الشان (ره) رابه محضر فرماندهی معظم کل قوا، آحاد مردم بهویژه ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همه بسیجیان شهرستان سمنان تبریک عرض کرده و پایداری و سربلندی این دلاورمردان و پاک باختگان عرصه ایثار را در دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند منان خواستارم.
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