۲۱ درصد دانش آموزان گلستانی چاق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: ۹۸.۵ درصد دانش آموزان ۵ تا ۱۱ سال استان تحت پوشش تحصیلی قرار دارند و این رقم نسبت سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: اگرچه در سال قبل ۶ درصد دانش آموزان به خدمات سخت افزاری آموزش مجازی دسترسی نداشتند اما این رقم با پیگیری‌های آموزش و پرورش کاهش یافته و به یک درصد رسیده است.

حق شناس ادامه داد: بر اساس طرح ارتقا پوشش تحصیلی سه هزار و ۱۴۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل بوده که با پیگیری‌های انجام شده ۵۷۲ دانش آموز دوباره به کلاس‌های درس بازگشته‌اند.

استاندار گلستان گفت: برای آموزش مجازی دانش آموزان به وسایل کمک آموزشی مانند تبلت نیازمند هستند اما در حال حاضر دو هزار و ۳۸۱ دانش آموز از این امکان برخوردار نیستند که تلاش می‌کنیم با همکاری خیران این نیاز را مرتفع کنیم.

وی همچنین خبر داد: حدود ۲۱ درصد دانش آموزان گلستان چاق هستند و برای حل این معضل مصوب کردیم شرایطی فراهم شود تا دانش آموزان بتوانند از مجموعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری‌ها برای پیاده روی و ورزش‌های هوازی استفاده کنند.