به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری شهرداری تهران، طرح «امانت سیار» را با پیام «بخوان و به دیگری بسپار» اجرایی کرد. در این طرح، مجموعه کتاب‌های اهدایی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در محله و خیابان‌های اصلی منطقه ۷ تهران برای بهره‌مندی شهروندان توزیع شده است.

فرناز محمدی معاون اداره‌کل فرآهم‌آوری در توضیح جزئیات این طرح گفت: طرح «امانت سیار» در ادامه پویش «کتاب در حرکت» و در راستای به انجام رساندن مسئولیت اجتماعی سازمان در زمینه فراهم‌کردن امکان مطالعه برای شهروندان بوده است.

وی ادامه داد: توزیع ۱۵۰۰ جلد کتاب با توجه به ایام کرونا در سطح محلات و معابر انجام شد و کتاب‌ها به وسیله خودروهایی به صورت سیار در محله‌های تهران حضور پیدا کردند و به هریک از شهروندان متقاضی کتاب اهدا شد.

محمدی اضافه کرد: این طرح با همکاری تهران در حال اجرا است و یک سال ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت استقبال شهروندان تداوم می‌یابد.

لازم به توضیح است، این طرح در هفته کتاب از ایستگاه مترو نیرو هوایی، با حضور مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آغاز شد.