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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

طرح «امانت سیار» با توزیع ۱۵۰۰جلد کتاب بین تهرانی‌ها، اجرایی شد

طرح «امانت سیار» با توزیع ۱۵۰۰جلد کتاب بین تهرانی‌ها، اجرایی شد

طرح «امانت سیار» در راستای پویش «کتاب در حرکت» آغاز شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همکاری با شهرداری منطقه ۷ تهران، ۱۵۰۰ جلد کتاب بین شهروندان توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری شهرداری تهران، طرح «امانت سیار» را با پیام «بخوان و به دیگری بسپار» اجرایی کرد. در این طرح، مجموعه کتاب‌های اهدایی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در محله و خیابان‌های اصلی منطقه ۷ تهران برای بهره‌مندی شهروندان توزیع شده است.

فرناز محمدی معاون اداره‌کل فرآهم‌آوری در توضیح جزئیات این طرح گفت: طرح «امانت سیار» در ادامه پویش «کتاب در حرکت» و در راستای به انجام رساندن مسئولیت اجتماعی سازمان در زمینه فراهم‌کردن امکان مطالعه برای شهروندان بوده است.

وی ادامه داد: توزیع ۱۵۰۰ جلد کتاب با توجه به ایام کرونا در سطح محلات و معابر انجام شد و کتاب‌ها به وسیله خودروهایی به صورت سیار در محله‌های تهران حضور پیدا کردند و به هریک از شهروندان متقاضی کتاب اهدا شد.

محمدی اضافه کرد: این طرح با همکاری تهران در حال اجرا است و یک سال ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت استقبال شهروندان تداوم می‌یابد.

لازم به توضیح است، این طرح در هفته کتاب از ایستگاه مترو نیرو هوایی، با حضور مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آغاز شد.

کد مطلب 5080193

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