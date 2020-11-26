طعنه سرمربی سابق پرسپولیس با انتشار پیامی برای مارادونا

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون که فصل گذشته و برای چند ماه سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بود، سابقه بازی با دیه گو مارادونا در تیم ملی آرژانتین را هم دارد.
کالدرون که هنوز از سوی هواداران فوتبال ایران و بخصوص هواداران پرسپولیس دنبال میشود، پیامی را به مناسبت درگذشت مارادونا منتشر کرد؛ پیامی که بیشتر به نظر میرسد کنایه و طعنهای است به کسانی که مارادونا را به خاطر سبک زندگی اش قضاوت میکنند.
کالدرون نوشت: «دوستت دارم دیه گو، من تو را به خاطر آنچه در زندگی خود انجام دادهای قضاوت نمیکنم اما تو را به خاطر آنچه با زندگی ما انجام دادهای دوست دارم.»
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