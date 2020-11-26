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۶ آذر ۱۳۹۹، ۹:۲۱

طعنه سرمربی سابق پرسپولیس با انتشار پیامی برای مارادونا

طعنه سرمربی سابق پرسپولیس با انتشار پیامی برای مارادونا

سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس پیامی را بعد از درگذشت دیه گو مارادونا منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون که فصل گذشته و برای چند ماه سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بود، سابقه بازی با دیه گو مارادونا در تیم ملی آرژانتین را هم دارد.

کالدرون که هنوز از سوی هواداران فوتبال ایران و بخصوص هواداران پرسپولیس دنبال می‌شود، پیامی را به مناسبت درگذشت مارادونا منتشر کرد؛ پیامی که بیشتر به نظر می‌رسد کنایه و طعنه‌ای است به کسانی که مارادونا را به خاطر سبک زندگی اش قضاوت می‌کنند.

کالدرون نوشت: «دوستت دارم دیه گو، من تو را به خاطر آنچه در زندگی خود انجام داده‌ای قضاوت نمی‌کنم اما تو را به خاطر آنچه با زندگی ما انجام داده‌ای دوست دارم.»


 

کد مطلب 5081007

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    نظرات

    • محمدازرشت US ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
      14 18
      پاسخ
      اقای کالدرون اگه سرمربی استقلال می بودو اون افتضاح اخلاقی ب وجود اومده توسط خودشو کادرش الان تمام رسانه ها اعم از خود مهر هزاروپونصدتا مطلب میزد درموردش
      • IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
        17 4
        عادت استقلالی هاست یه چیزی بپرونن توهم زدی کادرون یکی از جنتلمن ترین مربیانی بود که به ایران اومد نه بخاطر پول تیمشو قهر کرد نه ادعای غرامت کرد نه تو زمین فوتبال به کسی فحاشی کرد
    • جمال دهبان IR ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      این جمله ی معروف پپ گواردیولا هست جناب کالدرون...

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