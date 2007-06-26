ناتوانی آمریکا در یافتن مکانی برای استقرار یک فرماندهی جدید در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، یونایتدپرس در این باره گزارش می دهد که پنتاگون برای یافتن مقری جهت استقرار پایگاه جدید نظامی آمریکا در شمال آفریقا مشکل دارد.

این خبرگزاری در ادامه می نویسد: در ماه جاری از آمریکا استقبال سردی صورت گرفت و حتی در کشورهایی که با واشنگتن روابط دوستانه ای دارند در آنها گروههای مخالف (استقرار این پایگاه) نشست هایی را برگزار کرده اند.

بنابراین گزارش، لیبی ، الجزایر از میزبانی فرماندهی پنتاگون در شمال آفریقا موسوم به "آفریکوم" (AFRICOM) سرباز زدند و همچنین این دو کشور مخالفت خود را با میزبانی کشورهای همسایه در این باره نیز اعلام کردند.

گرچه گفته می شد که گروههای مخالف در مغرب درخواست میزبانی این ستاد فرماندهی را کرده اند، اما وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه ای این شایعه را رد کرد.

"رشید تلمجانی" Rachid Tlemcani یک استاد دانشگاه در الجزیره می گوید: پاسخ ها به آمریکا نشان می دهد که در مناطق عمدتاً مسلمان نشین با سیاست های آمریکا مخالفت هایی وجود دارد.

وی همچنین از نارضایتی مسلمانان از جنگ علیه تروریسم از سوی آمریکا خبر داد.

ایالات متحده درصدد است تا یک ستاد فرماندهی در شمال آفریقا تاسیس نماید که در حال حاضر مسئولیت آن بین مرکز فرماندهی در فلوریدا و ستاد فرماندهی آلمان تقسیم شده است.